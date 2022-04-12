人民网北京4月12日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会专题研究金融支持货运物流保通保畅工作，要求银行业保险业提高政治站位，深刻认识金融工作的政治性、人民性，主动采取精准有效措施，全力以赴帮助货运物流行业纾困解难。

银保监会从六个方面提出了具体要求：一是加大资金支持。用好普惠小微贷款支持工具，将普惠型小微企业贷款适当向运输企业和个体工商户倾斜，主动跟进并有效满足其融资需求，做好延期还本付息政策到期后相关贷款的接续转换，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。

二是帮扶重点群体。对于货车司机因疫情影响偿还汽车贷款暂时存在困难的，银行业金融机构应视情合理给予展期或续贷安排，帮助渡过难关。

三是提升服务效率。鼓励银行保险机构按市场化原则优化审批流程，对承担疫情防控和应急运输任务较重的交通运输企业开辟绿色通道，提供灵活便捷服务。鼓励银行业金融机构在综合考虑自身经营状况和客户还款能力基础上，降低实际贷款利率，适当减少收费。

四是创新担保方式。发挥动态监控数据作用，引导银行业金融机构创新符合道路水路运输企业特点的动产质押类贷款产品。鼓励政府性融资担保机构为符合条件的运输企业提供融资增信支持，依法依约及时履行代偿责任。

五是加强保险保障。鼓励保险公司针对货车司机、快递员等特殊岗位工作人群特点，开发意外伤害保险等产品。引导保险公司积极发展货物运输保险、道路货物运输承运人责任保险等财险产品，为物流业提供风险保障。

六是确保资金安全。督促银行保险机构坚持服务实体经济和防范金融风险并重，有效化解风险，防止金融资金被挪用、转借或者改变用途。

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