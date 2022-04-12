原标题：钱大妈10年的坚守，只为了让百姓每一餐都新鲜安心

2022年4月10日，是深耕社区生鲜的民生企业钱大妈正式迈过了发展历程中的第一个十年。从广东起步，到如今在全国拥有1000多家供应商，供应城市超过30个，覆盖10多个省份，服务数千万家庭，钱大妈用十年时间坚守“有约在鲜”的企业担当，用实际行动践行企业的社会责任，每一天都在为消费者提供新鲜、便捷、优选的安心食材。

对于物流司机李涛来说，每天凌晨的“宵夜”其实是“早餐”，因为他的工作是凌晨上班的。

日复一日，李涛已经在钱大妈工作了10年，每天凌晨，他要负责把蔬菜、猪肉从仓库运输到一家家社区门店。猪肉，都是在晚上23点屠宰，然后凌晨12点开始装到有温控探头的冷链车上，全程以10-15度的恒温最大程度保持肉的新鲜，李涛需要在装车3小时内将食材配送到8-10家门店。遇到特殊状况，比如疫情、台风天等，其他城市的物流车辆无法同行，李涛还需要紧急支援，进行跨区域配送，保障新鲜食材能够第一时间到达消费者手中。10年来，李涛的驾驶里程已经超过了50万公里，为了让更多消费者食得新鲜，他很期待继续出发下一个50万公里。

吴淑刚是加盟商，已经加入钱大妈六年多了。认识钱大妈，源于他的表哥开了一间加盟店，经过考察、了解之后，吴淑刚也选择了选址开店。六年多以来，吴淑刚每天都会亲力亲为，早上5点半到门店整理菜品、上架摆放，正式开店营业后，他也会为每一位到店的顾客尽心服务。吴淑刚对门店旁边的街坊邻居都很熟悉，感觉就像是自己的家人一样。所以他非常赞同“日清”的经营理念，每天晚上都会严格执行将门店菜品清空的规则。他说：“我认为‘日清’就是我们对街坊邻居最大的承诺，很开心他们能每天买到最新鲜的菜品。”到现在，吴淑刚已经加盟了11家门店，接下来的10年里，他还将继续为像家人般的街坊邻居提供新鲜的食材和优质的服务。

供应商范陈勇服务钱大妈已经有七八年之久，长年的合作让他对其经营模式高度认可，无论是“日清”，还是“让每一餐都新鲜”，他们都坚定地执行生鲜标准。

“这么多年来，每天的菜都是恒温0-3度冷链配送，从未间断。” 范陈勇表示：“我们供应的菜品都是按照A级标准执行，要把最新鲜的食材送到消费者手中。”有一次因为运输受阻，他们供应的菜品当天没有办法送达门店。范陈勇毫无二话，直接将菜品从仓库拉回自己的基地进行处理，他们承诺：“绝对不把隔夜的菜卖给消费者！”

10年是一个新的起点。未来，钱大妈将继续以新鲜为己任，坚守新鲜饮食初心、便捷利民本心、情系群众爱心，用实际行动为市民菜篮子的新鲜与安全，贡献绵薄之力，为实现“让每一餐都新鲜”的使命不懈前行。

(责编：曹淼、李源)