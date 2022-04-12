原标题：为疫情下“稳外贸”贡献交行力量 交通银行创新跨境金融服务

金融是经济的血脉，面对新一轮疫情挑战，交通银行全面贯彻落实“稳外贸”总体要求，在一系列强有力的保障预案和创新举措之下，确保客户跨境资金通路，便利客户业务办理，为市场稳定运行贡献交行力量。

来势汹汹的疫情，给包括外贸企业在内的各类市场主体经营发展带来了不少挑战。“疫情期间，公司最希望解决的是与境外方采购结算的问题。”福建省中江石化有限公司负责人郑先生说。看到交通银行福建省分行在推广“EASY证”，他抱着试试看的心态申请了线上开立进口信用证业务，“没想到线上开证、交单、承兑等业务全程都在线上办理，仅需两个小时，不需要我们外出跑银行递交材料。在抗击疫情的关键时期，能够线上办理业务，真是既方便又高效”。

交行通过丰富的线上跨境结算、融资、汇兑产品，持续为外贸企业提供不间断、无接触、无纸化金融服务。Easy汇提供多渠道支持、一键批量汇款、影像实时传输、资金自动入账、汇路自动选择等便利化功能，并于近期上线了欺诈提示等一系列客户资金安全保障手段，为客户打造外贸结算资金“保险箱”。Easy证、Easy贷实现客户业务居家办理，大幅缩短业务办理时间，通过批量办理、附件扩容、报文格式优化为客户提供操作便利。

交行坚持以客户需求为导向，将数字化综合金融服务方案融入各类贸易场景，打造形成“国际业务管家”系列服务方案，推进场景化跨境金融服务整合创新。

“以前需要在线下传递运费发票，还要去银行柜台提交资料进行付款，现在通过航运管家可以大大缩短办理业务的时间，而且是全自动流程，发票信息、资金状态都可以在线核验、查询。”大连锦程物流供应链有限公司相关人士表示。针对航运物流业传统线下运费收付时间长、到账慢、成本高等痛点，交行推出特色产品，为航运企业、进出口企业及货代公司等航运产业链客户提供实时、智能、透明的运费线上收付服务，并配套运费电子发票数字化管理，通过科技手段有效拓宽运费支付通道，保障外贸货物流顺利顺畅。2月份来，“航运管家”已在上海、宁波、青岛、大连、安徽等多地成功落地。

此外，交通银行子公司交银租赁于近日在中国船舶北海船厂顺利接收一艘32.5万吨超大型矿砂船，交银租赁积极协调中船北海船厂和船管公司，高效合作完成相关文件的签署和系统管理工作，顺利完成船舶租赁，用于配置在巴西至中国铁矿石运输航线，支持我国铁矿石进口的战略需求。目前，该船舶已启航开赴巴西铁矿石装运港，将单航次运输超过30万吨铁矿石至国内。

当前，外贸新业态新模式发展将步入快车道，交通银行通过对接跨境电商平台、贸易综合服务平台、市场采购平台等，为新业态客户尤其普惠小微外贸企业打通国际贸易新渠道，搭建资金跨境新桥梁。

“以前，我们小微电商在境外平台做生意，资金回不来，即便能回来一些，速度也非常慢，往往提交回款申请后多天后才能到账，手续费用还高，安全性也没有保障。”江苏某跨境电商商户感慨：“交行的跨境电商收款服务通道，让货款快速回流，大幅降低了结算成本。”

交通银行先后上线重庆、江苏、上海模式跨境电商收汇服务，有效解决了小微商户大批量、多笔数小额收结汇难题，提升了企业资金使用效率。同时，运用开放银行技术对接河北、宁波等地跨境贸易综合服务平台，推动平台、出口企业、银行三方交易信息互联互通，实现平台中小出口资金结算全程可视、快速高效。此外，交行还服务深圳“市场采购贸易试点”，通过银、政、企多方联动，为市场采购出口贸易主体提供全线上优质金融服务。

(责编：曹淼、李源)