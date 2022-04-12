原标题：快手电商珠宝玉石行业一季度处罚4334个违规商家

4月12日，快手电商发布2022年珠宝玉石行业信任建设“季报”。今年以来共有4334个违规商家被平台处罚，其中因商品宣传违规以及炒作卖货被罚的商家占比59%。值得注意的是，多名珠宝玉石行业的头部主播被平台永久封禁。

快手电商自去年提出“信任电商”的发展战略以来，珠宝玉石成为行业生态建设的重点领域。在严厉打击各类违规行为的同时，快手电商从去年3月底开始筹备建设官方“真宝仓”，通过引入专业机构对珠宝玉石类商品进行权威检测，帮助消费者建立多重保真保质的防线。一年以来，经由快手“真宝仓”检测、发货的订单量已达近500万。

快手“真宝仓”里的社会共治尝试

在开放的数字经济环境中，联合社会各方力量对商品进行封闭式流转的管理，是快手电商针对珠宝玉石行业创新协同共治的举措。

2021年3月底，快手电商推出官方“真宝仓”服务以来，与多家权威三方机构长期合作，在珠宝玉石领域展开了精细化治理的方式：对不同商家予以免检、强制检验和高处罚三种治理方案。

平台评估为有潜在风险的商家，强制在商品销售前进入平台官方质检仓，接受第三方权威质检机构的检验，通过检验的的商品，在直播间会予以“官方保真”的认证。

这种不是单纯的将商家管起来，而是以信任为抓手进行分层治理。信任指数较高的商家，可以享受免检的权益，但如果出现违规、投诉等情况，商品要重新入仓严格监管。严重侵犯消费者权益者，平台将从严处罚、直至永久封禁账号。

一年以来，共计3950名主营珠宝玉石的主播，将直播间售出珠宝商品寄送到“真宝仓”进行专业的权威鉴定后通过官方打标发货。截至目前，通过“真宝仓”进行官方检测、官方发货的订单近500万单，快手“真宝仓”识别并拦截1.7万单不合格的假货、劣质货。

本月底，在覆盖石家庄、南阳、深圳、广州等7个珠宝源产地的基础上，快手“真宝仓”将覆盖全国80%的珠宝产业带。

“官方保真”之外的长效治理机制

快手的“真宝仓”并不是仅仅通过人工检查为商品保真，还会结合语音语义算法对商家宣传的卖点进行核实。

针对珠宝玉石类商品可能存在的“官方”“钻石”“足金”“千足金”等关键词，快手电商搭建了一套语音语义识别系统，在识别主播宣传的风险关键词，触动系统预警风险后，由“真宝仓”的权威专家结合口播宣传内容对商品进行质检。

和传统电商平台注重商品文字图片等介绍审核不同的是，以主播口头介绍商品为主的直播电商，保证主播在动辄数小时的口播过程中不夹带“私货”，一直是直播电商平台治理的难点。

为了避免主播在讲解过程中忽悠消费者，快手电商今年3月1日正式实施“黄金外观商品”新规，不允许所有仿金类商品、低于1克黄金商品流入市场。新规实施10天内，共拦截6800多个不合规商品上架。30余个售卖“仿金”商品的团伙被封禁，涉及被封禁处罚的直播间500余个。

为了进一步解决珠宝玉石行业买卖信息差的“顽疾”，快手电商还充分发挥内容平台优势，联动优质鉴定师在快手小店、快手鉴宝官号开展直播查房、免费鉴定等业务，在对涉嫌夸大宣传、炒作卖货的直播间进行在线治理的同时，为消费者提供估值服务。

“扶优汰劣不仅是珠宝玉石行业的生态治理逻辑，是平台进行长期信任建设的基本思路。未来商家的信任指数将决定流量的分配。”快手电商负责人表示，目前快手电商已经着手在算法中加入信任指数，信任指数越高，商家拥有的各项经营权益就会越多，以此鼓励商家诚信经营、更好地服务消费者。

一季度4334个违规商家被处罚

今年1月1日以来，快手电商珠宝玉石行业共处置违规商家4334家，其中识别并清退利用账号违规的团伙51个。

虚假价格宣传、商品信息与宣传不符、夸大不实宣传和恶意炒作等违规行为，成为快手电商重点治理打击的重点。一季度涉及商品宣传不规范以及炒作违规被罚的商家共有2544家，占该行业被违规处置商家的59%。

“商品价格也是我们今年治理的重点。”快手电商珠宝玉石行业负责人介绍说，珠宝玉石行业因为买卖双方在专业知识方面信息不对称，传统线下销售存在很多的套路。直播电商刚刚兴起时，珠宝玉石的价格比以往线下售卖透明实在了很多，但随着行业规模的扩大，也出现了一些破坏行业和信任的套路，“最为典型的，就是通过话术高价卖劣质货”。

对于“主播虚构高价值以低价营销”等虚假价格宣传的行为，快手电商一季度启动了专项治理行动。在市场监管部门的指导下，快手电商对多名珠宝行业头部主播和关联账号进行永久封禁。

(责编：董童、李源)