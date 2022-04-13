人民网北京4月13日电 （记者罗知之）记者从多家银行获悉，光大银行、农业银行、浦发银行等多家银行相继发布公告称，将于近期调整个人账户线上相关业务交易限额，包括线上转账限额和网上支付交易限额等。

对于调整原因，银行客服表示，主要是为了防范电信网络诈骗。招联金融首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，部分银行在部分地区调整银行卡线上支付限额主要是针对一些长期不使用的睡眠账户，或者是一些小额账户。在当前限额政策下，绝大多数的银行用户不会受到限额调整的影响。

光大银行官网截图。

光大银行：自2022年5月12日起，光大银行网上支付交易默认单笔限额及单日限额统一调整为10000元人民币。客户可通过光大银行阳光惠生活APP“交易限额设置”及客服渠道自主修改网上支付交易限额。如客户此前已经自行调整过网上支付交易限额，将不受本次调整影响，网上交易限额将保持不变。

农业银行官网截图。

农业银行：近期电信网络诈骗频发，为保障客户账户和资金安全，落实监管规定，农业银行将陆续对部分客户个人网银及掌银转账限额进行调整。如客户需要提升线上转账限额，需要携带有效身份证件和银行卡，到农业银行任一网点办理。

浦发银行官网截图。

浦发银行：浦发银行成都分行、长沙分行、福州分行、杭州分行相继发布关于调整个人银行结算账户非柜面业务限额的公告称，将根据情况，适当调整个人银行结算账户非柜面业务限额。

(责编：罗知之、高雷)