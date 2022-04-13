原标题：联想柏鹏：整合边缘计算业务 投入全栈能力建设

“ISG中国在新财年将推出‘1248’的战略全景，秉承‘科技赋能中国智能化转型’一个愿景，坚持‘全球化+中国特色’两大使命，以四大客户战略为指导实现新财年业务的全新增长。”4月12日，在2022/23财年联想ISG中国誓师大会上，联想集团高级副总裁、ISG中国总裁柏鹏发表主题演讲时表示。

IDC预测，2022年超过50%的中国经济将建立在数字化的基础上或受到数字化的影响。据发改委数据显示，截至今年2月，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130 eflops（每秒一万三千亿亿次浮点运算），而全社会对算力的需求，仍将以每年20%以上的速度快速增长。与此同时，边缘计算已和云计算、人工智能、物联网、5G等技术一起成为驱动新基建和数字经济发展的关键技术之一。

对此，柏鹏指出，联想紧抓趋势成立全新的边缘业务部门，ISG中国将各个部门的边缘业务整合，投入全栈能力的建设，推动行业发展。边缘计算也将成为驱动ISG增长的重要原动力。

据介绍，新的一年，联想中国提出了“龙计划2022”和“虎计划2022”，开启了“以客户为中心”转型的3.0阶段，以创新推动3S战略发展。ISG中国作为3S战略重要组成部分，正以完善的战略部署，做好充分准备，开启新征程。

会上，柏鹏提到，“聚焦互联网客户，ISG中国将与头部企业合作更加深入，形成优势互补，从而打造行业实践。在政教客户领域，以校企合作为抓手，提升教育行业智慧水平、深化教育行业影响力。针对大企业客户，将进一步深耕子行业、优化生态体系。面对中小企业的市场需求，将更加关注热点市场，并扩大城市覆盖，让ISG中国的‘新IT’智慧能力，真正全面覆盖各区域、各行业，实现科技赋能中国智能化转型。”

(责编：曹淼、李源)