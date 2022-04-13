原标题：金融壹账通与Pismo建立战略合作伙伴关系，深耕银行SaaS领域

中国平安集团联营公司、面向金融机构的商业科技服务供应商（Technology-as-a-Service Provider，简称“TaaS Provider”）金融壹账通4月12日宣布与Pismo建立战略合作伙伴关系。

金融壹账通这次选择Pismo成为公司的战略合作伙伴，是基于PISMO丰富的金融行业经验，为包括数字银行在内的众多金融机构提供银行SaaS解决方案，例如拉丁美洲银行伊塔乌联合银行（Banco Itau）、拉丁美洲的投资银行BTG Pactual和知名虚拟银行N26。通过与服务超过4,000万用户的PISMO合作，金融壹账通将能更快地为中小型银行提供合适和成熟的SaaS核心解决方案。另外，金融壹账通将有机会进一步整合目前旗下的TaaS产品矩阵，例如过去在东南亚地区主要面向大型和顶级银行数字化的反欺诈引擎和移动银行应用程式。

根据市场研究顾问公司财富商业洞察（Fortune Business Insights）的调查估算，在2021年至2028年间，全球核心银行软件市场规模将会以18%的复合年增长率不断扩张，在2028年递增到344.8亿美元。这次合作能够使金融壹账通和pismo共同开发快速增长的东南亚和中东核心银行软件市场，触达更多的金融机构。

此外，Pismo的SaaS解决方案具有全面、适合快速部署等特性，有助金融壹账通开发区域内更多的金融机构细分市场，朝着战略目标迈进，为区内众多的银行和金融机构提供技术领先的解决方案。

(责编：曹淼、李源)