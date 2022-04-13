原标题：科大讯飞与合肥工业大学共建企业数字化联合实验室

4月9日，科大讯飞股份有限公司与合肥工业大学战略合作协议签约仪式在合工大屯溪路校区学术会议中心举行。

合肥工业大学校长梁樑同科大讯飞董事长刘庆峰等共同见证签约。合工大副校长郑磊与科大讯飞副总裁于继栋代表校企双方签署《合肥工业大学科大讯飞股份有限公司战略合作框架协议》。合工大校长助理吴华清、科研院院长杨学志、副院长梁昌勇，科大讯飞研究院副院长高建清、企业数字化业务群副总裁王瑞、总裁助理刘辉等出席签约仪式。

梁樑在致辞中表示此次双方签约具有里程碑意义，并介绍了近年来学校学科发展建设成果及在人才培养、科技创新、社会服务等方面取得的进展。梁樑指出，此次双方将企业数字化转型作为合作的切入点顺应社会发展需要，合工大近年来广泛在工业互联网、人工智能、企业数字化系统工程等领域开展基础研究和应用创新，相信双方能够借此契机，共同打造数字化领域新高地。并以此为起点，高举高打，既有战略上的思考，也有战术上的务实，拓展工大与讯飞更深度、更广泛领域的合作，借助双方平台优势，探索新模式、新思路，提出新概念、新方法。

刘庆峰在致辞中表示，合工大拥有前瞻性的理论体系，双方合作的渊源深厚，对合工大长期以来在工业和人工智能领域的教育实践和人才输送表示感谢，期望未来能与合工大在创新创业等更多领域开展深入合作。科大讯飞一直秉持着立足企业刚需，为企业创造价值的理念，坚持用人工智能与企业共同面对未来的数字化变革，让数字化技术成为企业高质量发展的有效手段。讯飞开放平台已开放479项AI产品及方案，聚集超318万开发者团队，总应用数超145万，链接420余万合作伙伴共建人工智能生态。讯飞承建的全省羚羊工业互联网平台，实现安徽省科研力量、企业技术需求、各类要素高效配置，开展产学研融合新模式新业态探索与推广，实现创新链、产业链、人才链、资金链一体化整合，羚羊工业互联网平台不仅为中小企业赋能，同时对安徽省十大战略新兴产业形成支持，逐渐成为创新思维和模式改革的重要抓手。

科大讯飞副总裁于继栋表示，通过人工智能和大数据等技术赋能数字经济发展、提升生产效率、降低运营成本是讯飞做企业数字化转型的愿景。随着企业加速引入包括生产经营、供应链管理、市场营销等各个环节新兴技术势必会让企业数字化转型更为顺畅，期待结合工大优势学科力量加速企业服务成果落地。

根据战略协议，合肥工业大学将与科大讯飞共建“合工大—讯飞企业数字化联合实验室”，汇聚各方优势资源，围绕典型场景，探索创新模式，打造产学研用协同创新中心，提高社会服务能力。同时，双方将在企业数字化标准体系建设、联合人才培养、探索制造业企业“智变”路径方面展开全方位合作。

科大讯飞将持续推动“产-学-研-用-创”五位一体的校企合作模式，通过资源共享、科技创新、成果转化、人才培养等多种方式开展长期持久的多层次合作。按照省委省政府关于“数字安徽”建设的决策部署，以更高标准助推“数字安徽”建设，赋能传统产业转型升级，特别是企业数字化转型，催生产业数字化和数字产业化的创新动力，助力安徽做强做优做大数字经济。

签约仪式后，与会双方赴校史馆参观，深入了解合肥工业大学近百年的发展历程及取得的成就。

(责编：曹淼、李源)