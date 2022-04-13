为配合做好住房保障工作，切实减轻低收入家庭的租房负担，引领房地产经纪机构践行社会责任，4月13日，北京房地产中介行业协会官微发布《关于减免市场租房补贴领取家庭租房佣金的倡议书》（以下简称《倡议书》），联合链家、我爱我家、麦田等会员单位，共同向全市房地产经纪机构发出减免市场租房补贴领取家庭租房佣金的倡议。

《倡议书》提出，对于经住房保障管理部门审核认定，取得市场租房补贴资格的家庭，通过倡议响应机构新承租住房的，凭“北京市市场租房补贴发放通知单”等证明可减免租房佣金。

“我们希望通过自己的绵薄之力帮助低收入家庭减轻一些经济压力，让他们能感受到更多来自城市的温暖。”北京链家总经理李峰岩表示，除了为市场租房补贴领取家庭提供“免租房佣金”专属优惠，多年来链家还推出真房源、七日退房换租退佣、租问题房损失垫付、租约期满免费续租等5项安心服务承诺。接下来将针对该项优惠依法依规开展租赁业务，确保所提供的房源信息真实有效，坚决抵制“违法群租房”及其他违法出租行为，助力更多市场租房补贴领取家庭安心安家。

我爱我家相关负责人介绍，对于取得市场租房补贴资格的家庭，可通过该公司门店新租赁房屋，并由经纪人登录北京市住房和城乡建设委员会网站（http://zjw.beijing.gov.cn/）输入相关信息查询资格。租户经查询市场租房补贴资格市级备案通过后，即可免除租房佣金。

“我们高度重视这一公益活动，不仅成立了专门领导小组，制定了专门的服务流程，还在企业内部进行全面宣导，并下发至全北京近800家门店和所有经纪人。而且，制定了专门指导规程和话术，要求每一个门店店长作为第一责任人，对来门店咨询的每一位符合政策的租房家庭，一定热情接待提供与其它租赁业务一样的优质服务。”该负责人说。

(责编：董童、李源)