本报记者 王俊岭

江西省赣州经开区金融部门推动产融对接常态化，帮助企业解决资金需求。图为日前在位于赣州经开区的山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司生产车间里，工人正忙着加工新能源商用车的车厢架。

朱海鹏摄（人民视觉）

习近平总书记指出，市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。

中央经济工作会议明确提出，“宏观政策要稳健有效”，“实施新的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度”，“微观政策要持续激发市场主体活力”，“要提振市场主体信心”等。今年《政府工作报告》也提出“着力稳市场主体保就业”。

当前，市场主体过得怎么样？遇到了什么困难？出台的政策措施给市场主体带来了哪些实实在在的利好？针对这些话题，我们从今天起推出“让市场主体更旺”系列报道，结合不同领域的支持政策，讲述中小微企业、个体工商户、创业者等市场主体爬坡过坎、迎难而上、顽强生长的生动故事。

——编 者

习近平总书记对中小微企业融资问题高度重视，多次强调“要优先解决民营企业特别是中小企业融资难甚至融不到资问题，同时逐步降低融资成本”“要切实解决中小微企业融资难融资贵问题”。

小微企业，一头连着市场，一头连着就业，解决好小微企业的融资问题，不仅关乎市场活力，也关乎民生。

近年来，国家有关部门多次出台政策，推动金融机构降低实际贷款利率、持续改进小微企业金融供给、提高融资便利度。据统计，过去4年，普惠型小微企业贷款平均增速超过25%，贷款利率累计下降超2个百分点。

一系列融资新举措如何帮扶小微企业？效果怎样？本报记者采访了4家小微企业。

“把更多精力用在‘刀刃’上”

在新能源汽车这条赛道上，广东中宇恒通电热科技有限公司规模不大，作用却不小。其自主开发的加热膜设备，可以为磷酸铁锂电池提供预热，帮助新能源车在低温、寒冷的环境中保持良好的动力性能，下游客户包括宇通客车、潍柴动力、国轩高科等知名企业。

“小微企业要想发展得更快一点，资金永远是个大问题。”中宇恒通创始人吴金鹏说，近两年，眼看着新能源汽车市场快速发展，自己决定回湖北老家设厂，进一步扩大产能。然而，新冠肺炎疫情反复打乱了他的计划，原本正常的资金周转也出现困难。

吴金鹏告诉记者，在新能源汽车行业，上下游企业都是按月结算货款。为了保障生产销售关系稳定，企业通常会备足可供4个月周转的经营性资金。“受疫情影响，我们对部分下游厂商供货出现了迟滞，对方回款也相应顺延，加上之前厂里更新设备，资金链一下子捉襟见肘。除了做好产品，整天还要琢磨资金的事。”他说。

广发银行东莞分行华发支行行长赵学敏第一时间了解到吴金鹏的压力。“按照银保监会要求，银行业金融机构要综合运用互联网大数据等金融科技手段，积极参与‘银税互动’‘银商合作’等信用信息共享机制，提供方便快捷的线上融资服务。”赵学敏说，中宇恒通的经营一直较稳健，征信及纳税记录良好，符合广发银行为小微企业推出的线上融资产品“税银通”办理要求。最终，吴金鹏获得了300万元、1年期的流动资金贷款支持。

融资慢、手续多，一度困扰着中小微企业。去年以来，央行、银保监会多次强调，要简化手续、利用大数据等新手段，提高金融服务的便利性。吴金鹏的企业已感受到这一变化。在“科技赋能、以税定贷”的模式下，企业授信申请、审批流程都通过线上处理，整个授信流程方便快捷。“办理贷款足不出户，让我可以腾出手来搞生产研发，把更多精力用在‘刀刃’上，搞好生产研发！”

“500万元助我们实现产能爬坡”

湖南启泰传感科技有限公司董事长王国秋有一个属于自己的“芯片梦”。

“金属压敏传感芯片是解决工程机械设备动力传递的关键零部件。长期以来，国内企业主要依赖进口。”王国秋告诉本报记者，经过10多年努力，他和团队攻克了传感器异质膜关键工艺与技术的难题，并率先将之应用于规模化生产。

“要打入市场，必然要建生产线。这其中，主要是实现‘良品率爬坡’和‘产能爬坡’。到2019年底时，我们测试线的良品率已经提升到95%，高于国际同行7至8个百分点，第一个坡算是过去了。接下来几年要爬第二个坡，还得继续投入数百万甚至上千万元资金。”王国秋说，轻资产、高技术、无抵押物是不少科技型小微企业的特点，尤其在疫情反复的背景下，资金的重要性更加凸显。

交通银行长沙浏阳支行行长叶子贤了解到这些困难。他在调研后认为，启泰科技的产品方向明确、技术积累扎实、应用前景广阔，特别是其所研发的芯片如果顺利量产，将有效解决这一领域的“卡脖子”问题，符合监管部门鼓励的方向。“银行应当在关键时刻‘顶一把’。”叶子贤说，2020年，交通银行在国家有关政策引导下，结合当地政府和所在园区发起的风险补偿基金，给启泰公司提供了500万元的创业型信用贷款，年利率4.35%。

“500万元助我们实现产能爬坡。公司在关键技术和工艺上已经具有完全自主知识产权。现在，三一重工、中联重科、徐工机械等国内工程机械巨头都是我们的客户。”王国秋说，2021年启泰科技销售收入超过了3000万元。

中国人民银行数据显示，2021年末，全国普惠小微贷款余额同比增长27.3%，普惠小微授信户数超过4400万户，2021年11月新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率为4.98%，比2020年12月下降0.1个百分点。

“我们终于跨过资金这道坎了！我拿到的融资利率比市场平均水平还要低，产品的市场反馈很好，公司正计划再申请一笔1000万元信贷资金支持。”王国秋盘算着，资金下来后，企业发展肯定能持续加速。

“不再为缺少抵押物发愁”

在重庆市巴南区，有一家颇具特色的小企业——重庆卡滨通用机械有限公司。虽然只有60多名员工，但企业产品种类繁多，电喷发电机、汽油焊机、便携式手提逆变焊机、汽油机水泵……该企业生产的多款通用机械，广泛应用于市政、园林、农业、通信等领域，海内外订单不少。

重庆卡滨通用机械有限公司创始人杨廷刚是一个典型的“70后”技术男。在他的心里，通用机械产品做出来并不难，难在做出特色、做出品质。“我的想法是扎实做好产品研发，发展慢一点没关系，要‘先强后大’。”杨廷刚说。

然而，正当企业筹备充分，准备扩展市场、大展拳脚时，受新冠肺炎疫情影响，产品原材料价格不断上涨、销售回款周期拉大，企业正常资金周转变得紧张。

这也是疫情以来不少制造业小微企业普遍的困境。对此，中国人民银行提出“普惠小微企业贷款延期支持工具”“普惠小微企业信用贷款支持计划”；银保监会要求各银行业金融机构下沉服务重心，重点加大对小微企业“首贷户”的信贷投放力度，同时逐步减少对抵质押品的过度依赖。

在重庆，中国工商银行重庆巴南支行成立了“普惠青年先锋队”。一批青年客户经理主动走访当地小微企业，讲解国家信贷政策、了解企业融资需求。一次走访过程中，周太萍发现了卡滨机械的难题。“没有贷款记录、缺少足够的抵押物，卡滨机械非常符合‘信用贷款’政策支持的方向。”周太萍说，自己几次到该企业实地调研，与杨廷刚共商解决方案。最终，工行为卡滨机械提供了200万元信用贷款，用于补充企业运营资金。

“信用贷让我们不再为缺少抵押物发愁。公司不仅能稳住以前的订单，还能谋划更大发展，来个‘甘蔗也能两头甜’。我们正在研发几款更轻便、更实用的新产品，争取年内推出来！”杨廷刚信心满满。

“转贷款帮企业抓住了大商机”

“3亿人上冰雪，商机太大了！要是没有尽全力抓住2022年北京冬奥会的机遇，就没有如今快速发展的态势。”临近下班时间，北京自然力量科技贸易发展有限公司联合创始人周航又被同事们拉去开会，研究下一步新产品的研发设计方向。

周航告诉记者，他们是一家以滑雪用品为主的外贸企业，近几年的快速发展，得益于北京冬奥会的强大吸引力，也与专门针对小微外贸企业的转贷款模式密不可分。

据了解，在转贷款模式下，中小商业银行可以获得政策性银行提供的低成本资金，进而向小微企业提供融资支持。截至2021年底，中国进出口银行以转贷款为主渠道实现全年普惠型小微企业贷款新增231.61亿元，同比增长23.7%，服务小微企业达7万户。

北京银行城市副中心分行金海国际支行负责人成浩与周航已合作多年。“2020年以来，受疫情影响，周航的企业出现‘旺季不旺’的情况，现金流吃紧。我们根据这家企业的特点，向中国进出口银行申请了2笔1000万元的转贷款。毕竟，作为季节性强的行业，北京冬奥会这个机遇一定要帮他们抓住。”成浩说。

“2021年底，共计2000万元的转贷款资金全部顺利到账，我们得以及时周转、进货。粗略估算，北京冬奥会期间，我们的销售业绩同比增幅超过40%。”周航说。

中国进出口银行北京分行相关负责人表示，风险共担转贷款业务是中国进出口银行切实加强对小微企业支持的一次积极探索，进一步发挥了政策性银行对降低小微外贸企业融资成本的带动作用。“通过转贷款，我们实现了批发资金向外贸小微企业的精准滴灌，有效缓解了小微企业融资难、融资贵问题。”该负责人说，将继续加大与商业银行的合作力度，积极创新转贷模式，服务实体经济发展。

“与我们以往的正常融资成本相比，转贷款的年化利率要低0.5%左右，额度也不低。这笔转贷款帮我们抓住了大商机！”周航说。

(责编：胡永秋、杨光宇)