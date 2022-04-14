本报记者 徐佩玉

到了换季时节，不少人发现，又有一些旧衣服要淘汰。旧衣服怎么处理？如何更好地回收利用？国家发展改革委、商务部、工业和信息化部近日联合印发《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（以下简称《实施意见》），对此作出了规划。

中国是全球第一纺织大国，纺织纤维加工总量占全球的50%以上。随着人均纤维消费量不断增加，每年产生大量废旧纺织品。国家发改委有关负责人表示，废旧纺织品循环利用是有效补充中国纺织工业原材料供应、缓解资源环境压力的重要措施，也是建立健全绿色低碳循环发展经济体系的重要内容，对节约资源、减污降碳具有重要意义。近年来，有关部门通过税收优惠、资金支持等形式，推动废旧纺织品循环利用行业发展，取得了积极进展，但总体上仍存在回收体系不够健全、关键技术较为薄弱、行业标准有待完善、综合利用效率不高等问题。

针对这些问题，《实施意见》从生产、回收、综合利用3个方面，确定了推行纺织品绿色设计、鼓励使用绿色纤维、强化纺织品生产者社会责任、完善回收网络、拓宽回收渠道、强化回收管理、规范开展再利用、促进再生利用产业发展、实施制式服装重点突破等9条具体措施。

回收网络如何完善？根据《实施意见》，今后将设置废旧纺织品专用回收箱或相关设施，让回收箱进社区、进机关、进商场、进校园，提高回收箱体覆盖率。回收废旧纺织品不仅在城市，还将结合农村实际，探索推进农村废旧纺织品回收。

回收渠道如何拓宽？《实施意见》提出，积极发展互联网+回收，促进线上线下融合发展。探索一袋式上门回收、毕业季进校园等新型回收模式。培育回收龙头企业，建立重点联系企业制度。鼓励有关行业协会和企业建设废旧纺织品回收及资源化利用信息化平台，提高信息透明度，增强公众参与废旧纺织品循环利用积极性。

如何再生利用？根据《实施意见》，今后将扩大废旧纺织品再生利用规模，加强纺织工业循环利用废旧纺织品，推动废旧纺织品再生产品在建筑材料、汽车内外饰、农业、环境治理等领域的应用，鼓励将不能再生利用的废旧纺织品规范开展燃料化利用等。

《实施意见》提出，要完善标准规范。包括完善废旧纺织品回收、消毒、分拣和综合利用等系列标准，建立健全废旧纺织品循环利用标准体系等。加快科技创新，将废旧纺织品循环利用关键技术纳入国家重点研发计划，加快突破一批废旧纺织品纤维识别、高效分拣、混纺材料分离和再生利用重点技术及装备。落实资源综合利用税收优惠政策等。

废旧校服等制式服装将成为突破口。一方面，制式服装将推行绿色设计、使用绿色纤维；另一方面，对废旧制式服装，将选择重点领域和重点区域，组织有能力的企业开展循环利用试点，优化技术路径，提高统一着装部门、行业制服工装、校服的循环利用率。

根据《实施意见》，到2025年，中国废旧纺织品循环利用体系将初步建立，循环利用能力大幅提升，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，生产者和消费者循环利用意识明显提高，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

国家发改委有关负责人表示，下一步，将推动形成政府引导、市场化运作、全社会广泛参与的废旧纺织品循环利用体系，促进资源节约集约利用。

(责编：胡永秋、杨光宇)