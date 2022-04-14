本报北京4月13日电 （记者杜海涛）海关总署13日发布数据显示：今年一季度我国外贸平稳开局，货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。

一季度，我国一般贸易进出口5.95万亿元，增长13.9%，占我国外贸进出口总值的63.2%，比去年同期提升1.8个百分点。同期，我国加工贸易进出口1.99万亿元，增长4.2%。一季度，我国对前五大贸易伙伴东盟、欧盟、美国、韩国和日本进出口分别增长8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%，合计拉动进出口整体增长4.8个百分点。

助企纾困政策持续发力，外贸市场主体保持发展韧性。特别是跨周期调节稳外贸政策措施效果持续显现，进一步激发了外贸市场主体的活力。一季度，我国有进出口实绩的外贸企业43.2万家，同比增加5.7%，其中民营企业进出口增长14.1%，较外贸整体增速高3.4个百分点，拉动外贸增长6.6个百分点。

据介绍，一季度，我国对“一带一路”沿线国家进出口2.93万亿元，同比增长16.7%。其中，出口1.64万亿元，增长16.2%；进口1.29万亿元，增长17.4%。我国与“一带一路”沿线国家进出口值占我国外贸进出口总值的31.1%。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 01 版）

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