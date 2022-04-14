本报记者 白光迪

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习近平总书记要求，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。今年1月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，要求“有序建设城市交通智慧管理平台，加强城市交通精细化管理”。

江苏省利用物联网、大数据、智能化平台，提高城市交通线安全风险监测预警能力，探索城市交通的智慧化管理方式。

近年来，我国全力推进建设更高水平平安交通，智慧交通发展步伐加快。江苏省探索以智能化手段加强城市交通精细化管理，提升安全风险监测预警能力。记者就此进行了走访。

发布实用信息

快速路会“说话”

在张家港市弘吴大道快速路，道路两边的交通信息发布屏引起记者注意，屏幕上醒目标示着能见度、道路状态、车流量、路线建议等实用信息。

张家港市建立智慧交通系统，由道路两旁传感器收集沿线气象参数、道路状态等数据，算法平台结合天气情况、起始点和分流节点车流量等计算分析，并将路网情况、替代路线等信息实时发布，疏导驶入快速路的车辆，提高快速路利用率的同时，保障路况安全稳定。

“请立即驶出快速路，停止危险驾驶行为。”张家港市智慧交通系统指挥中心的大屏幕画面显示，一辆汽车在两车道间穿梭，呈“S”形行驶。系统认定这是危险驾驶行为，通过广播提示警告。据介绍，智慧交通系统建立了路况分析和预警模型，可以监测危险驾驶行为并及时警示提醒。

去年6月以来，江苏省应急管理厅加强道路交通安全风险监测，组织排查整改城市主次干路中央隔离带、侧分带、路段出入口两侧以及杆件影响行车安全视距等问题，全省共排查城市道路交通安全隐患3093处，已整改2685处。

“推进省级安全发展示范城市创建工作，我们将城市安全风险监测预警作为评价的重要内容，并在动员部署、资料审核、现场评议等过程中重点突出城市生命线工程建设内容，加强道路交通安全风险监测。”江苏省安委办常务副主任、省应急管理厅副厅长沈仲一说。

拥有智慧支座

高架桥更“抗压”

无锡市景云立交，一根根高架独柱墩耸立在中线，支撑着高架桥梁，看上去与其他地方并无二致。当地工作人员却说：“别小看这些支座，它们是有聪明‘大脑’的。”

仔细观察，独柱墩四周有不少“小黑盒”，原来这是实时荷载力学传感器，对桥梁整体受力情况进行监测。

为更好预防公路桥梁事故的发生，无锡市认真梳理短板和不足，2019年底以来，加大对市政桥梁的养护管理和加固维修力度，对市政桥梁进行数字化升级，实现“观、管、防”的立体综合管控。

在无锡市市政设施管理中心中控室内，工作人员轻点鼠标，景云立交的画面和数据出现在中控大屏。桥体承受的压力值，经过处理，以折线图形式呈现，实时更新。

“出现压力预警，请技术员调出监控排查。”系统发出提示，工作人员调取路面情况比对检查，发现一辆公交车和大货车同时通过，致使桥面压力陡增。

车辆超载影响桥梁安全。“以往桥梁健康安全监测聚焦使桥梁结构纵向变形的力，忽略横向变形和桥梁支座的受力情况。智慧支座解决的就是这个问题，通过对支座受力分配、结构状态进行监测和研究，更全面保障桥梁安全。”无锡市市政设施管理中心副主任吴敏红说。

近年来，江苏省住建厅升级城市桥梁信息管理系统，将省内1.4万余座城市桥梁信息纳入数据库，及时掌握各地日常巡查与隐患整治等情况。

建设智慧平台

及时监测预警

去年7月，台风“烟花”过境南京。何时降速运行？何时必须停运？南京地铁集团基于气象预警服务平台，依据各个站点区段的气象数据及时调整营运状态，保障了地下轨道交通在极端天气下的安全运行。

2019年起，南京地铁集团联合市气象台建立地铁气象预警服务平台，将距离线路3公里内的区域作为灾害性天气防区，监测温度、湿度、风力、能见度等信息。当数值达到气象灾害临界点，平台会对台风、暴雨、暴雪、大雾、高温、强雷电、低温冰冻等天气进行预警，并通过短信、电话、即时通信软件等方式紧急通知乘客。

目前，南京地铁已形成在建13条线、运营11条线的轨道交通线网，总里程达427公里，日均客流近300万乘次、公共交通出行占比超过60%。

“南京地铁集团加大科技投入，建设智慧化安全监管平台，实现对地铁建设、运营重大安全风险的分级管控和监测预警，强化安全隐患的常态化排查和治理。”南京地铁集团有限公司党委书记、董事长佘才高说。

本期统筹：张佳莹

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)