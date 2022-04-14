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产销规模连续7年位居全球第一

新能源汽车产业动能强劲（倾听·绿色生产生活）

本报记者  王  政  刘晓宇  付明丽
2022年04月14日05:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　今年《政府工作报告》提出，“继续支持新能源汽车消费”“加快形成绿色低碳生产生活方式”。如今，我国新能源汽车产业进入规模化、高质量的快速发展新阶段，一些新的问题随之产生。完善配套服务设施，让新能源汽车更具吸引力，需要各方加强协作。

 

　　当减污降碳、绿色出行成为一种新风尚，新能源汽车的优势自不待言。近年来，从政策推动到地方实践，从行业布局到企业研发，各方积极探索，推动新能源汽车产业迈向高质量发展。

　　保障用电安全

　　越来越多充电桩顺利进小区

　　3月29日傍晚，福建省厦门市集美区居民修立斌下班回到家，顺手就在自家停车位上给新能源汽车插上充电枪。

　　2019年7月，修立斌购买了一辆新能源汽车，他找到小区物业，想在自家停车位上安装充电桩。“不行，装不了。”没成想，物业公司一口回绝，“小区是2010年建的，没有预留充电桩的供电容量，我们无法保证安全。”为此，修立斌打了不少电话，找了相关部门，但仍一筹莫展。

　　“修先生的遭遇不是个例，仅2020年，厦门市就接到300多例新能源汽车车主投诉小区物业拒绝安装充电桩的案例。”厦门市物业管理协会会长黄嘉辉说。在众多案例中，小区电容量够不够、用电安全如何保证成为关注点。

　　“2020年10月，国家电网总部营销部设立课题，要更好地服务新能源汽车车主，实现充电桩接电联网通办。”国网厦门供电公司副总经理钟小强介绍，“联网通办，简单来说就是供电公司要走在前面，从车主购车的那一刻起就开始服务，勘测小区电容量、报装程序审批、安装落地、后期维护，供电公司都要担起来。”2021年元旦过后，国家电网在福建厦门、山东济南、江苏南京、陕西西安开展试点，在“网上国网”客户端上线了“充电桩报装”功能，全面推广联网通办服务模式。

　　解决了电容量难题后，如何打消物业公司顾虑？2021年1月7日，在厦门市物业管理协会会议上，多家物业公司代表经过商议，最终达成统一意见，随后《关于进一步配合做好居民区电动汽车充电设施建设的通知》下发，规范充电桩安装流程，并明确责任边界。

　　在各方联动下，最终，充电桩进小区更畅通了。修立斌的新能源汽车，终于在自家停车位上实现充电。

　　2021年，厦门市共有1817个私人充电桩顺利进入小区，是2020年全年安装量的2.3倍。今年前三月，厦门市新装600多个私人充电桩，持续保持稳步增长。而在福建省，“既可充电也可放电”的新型“多站融合”超级充电站也在去年6月落地福州，集超级快充、电池检测、光伏发电、储能、换电等功能于一体，在满足新能源汽车充电需求的前提下，根据电网负荷优化调整输出功率。“既可以降低用电成本，也不加重电网负担，实现削峰填谷。”国网福建省电力有限公司负责人表示。

　　激发市场活力

　　新能源汽车下乡不断破冰

　　去年6月，在一次新能源汽车下乡活动中，面对8家车企推出的16款车型，山西省晋中市榆次区高村村民王春考虑再三，还是没有买，“我开了家餐馆，经常要进货，我希望车最好能拉货。这次没有适合的车型，而且我也担心电池不耐用。”

　　山西省工信厅产业政策处副处长郭川铭介绍，目前，山西农村地区用户对新能源汽车的接受程度不是很高，供需不匹配是重要原因，“农村地区需要功能丰富、实用性强的车型，目前市场上大部分的新能源汽车更匹配城市人群需求。”

　　“新能源汽车目前售价普遍高于燃油汽车，农村地区购买力有限，农村用户非常关心车辆性价比和售后问题。”山西省电力公司营销部工作人员康佳说，“此外，很多乡镇充电桩还没有普及，充电不方便也让很多人望而却步。”

　　2021年8月，山西省商务厅等部门联合印发《关于提振大宗消费重点消费释放农村消费潜力若干措施的通知》。山西多个地市相继出台了相关措施，促进农村地区新能源汽车消费。据太原市商务局有关负责人介绍，2021年，太原市财政投入7000万元用于汽车购置和汽车下乡补贴。今年以来，太原市发放多轮汽车消费补贴券，对购买新能源车的个人消费者，根据购车金额给予3000元、4000元或6000元补贴。

　　“去年我们开始布局乡村充电服务网络，在乡镇供电所以及乡镇公共停车场建设充电基础设施，充电服务网络不断完善，而且针对农村用户还推出了优惠充电活动。”康佳告诉记者，很多地方政府为农村地区充电设施建设提供场地支持。

　　目前，山西省新能源汽车保有量20余万辆，近3年增长趋势明显。“除了消费端，还要在供应端下功夫。目前山西省引进和培育了吉利汽车等多个新能源汽车生产项目，加速甲醇汽车全省域推广应用，我们也在积极引导车企推出一些符合农村地区需求的车型。”郭川铭说。

　　释放政策红利

　　产业发展步入快车道

　　当前，我国新能源汽车配套服务正加速完善。中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新统计显示，今年前两个月，我国充电基础设施增量为24.7万台；截至2月底，全国充电基础设施累计数量达286.4万台，同比增加62.9%。

　　3月，蔚来汽车成都华侨城山姆店换电站、常州天宇广场换电站和超充站同时上线。截至3月26日，小鹏汽车自营站累计上线927座，其中自营超充站751座，目的地充电站176座。

　　“今年，我们预计新增充电设施投资18亿元，建设充电桩2万个，重点加快推进南方五省份城乡充电设施一体化布局。其中，广东有望在今年上半年率先实现充电桩乡镇全覆盖。”南方电网公司新兴业务部有关负责人介绍。

　　“政策红利是这两年新能源汽车销量呈爆发式增长的根本保证。”国家信息中心副主任徐长明指出，新能源汽车产业有三大利好，一是财政补贴和购置税减免等财税优惠政策。例如，与同等价位燃油车相比，售价为13万元—15万元的新能源汽车可享受优惠1.99万元。

　　二是牌照优惠和路权优惠等非财税政策。“在限行城市，新能源汽车占比达13.9%；在既不限号也不限行的城市，新能源汽车占比为10.3%。可见牌照优惠和路权优惠起了很大推动作用。”徐长明说。

　　三是“双积分”政策，倒逼传统燃油车企业加大布局纯电动汽车，推出一批有竞争力的产品。据介绍，2021年我国新上市新能源车型达70款，目前在售新能源车型总量达289款，覆盖了轿车、SUV、MPV等细分市场。

　　各项支持政策相继落地，助推我国新能源汽车驶入快车道。中国汽车工业协会统计显示，2021年，我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，产销规模连续7年位居全球第一，新能源汽车市场认可程度显著提高。

　　“我国新能源汽车产业进入规模化、高质量的快速发展新阶段。”在3月26日召开的2022中国电动汽车百人会论坛上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，要继续保障新能源汽车产业稳定运行，加大推广应用力度，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车下乡活动，协同推进充电基础设施建设，着力破解小区、高速公路充电难的问题。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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