本报记者 刘 阳

“以前用的电缆信号不稳定，改过之后，网速更快、电视更清晰。”宝华镇栗庄村村民苏世杰是江苏省句容市智慧广电乡镇项目的直接受益人。近年来，句容市广电网络有限公司加大乡村有线电视“数字化、高清化、网络化”建设力度，推进乡村广电网络升级改造，广电网络服务乡村文化传播、乡村文化供给、基层党建引领、基层社会治理的能力明显提升，成了乡村振兴的好帮手。

“这是村里最近开展的活动，既有移风易俗的主题演讲，也有关爱村民的健康讲堂，内容十分丰富。”在句容市白兔镇马里村村民戴军家的电视屏幕上，三务公开、村民互动、便民服务等富有特色的栏目菜单一应俱全。

句容广电网络有限公司积极开发建设区域覆盖的镇村本地化专属电视门户公共服务平台，挖掘“一镇一品、一村一特色”的乡村文化资源。与此同时，“名师空中课堂”等特色电视内容扩大了优质教育资源在乡村的供给，“孝乐神州”线上服务面向乡村提供权威资讯，健康科普等提供“广电网络+健康”线上服务……

“句容新时代文明实践活动的所有计划、过程管理、总结报送、审核打分、对外发布全部基于数字电视应用平台运行。”句容市文明办相关负责人介绍，对于一些重点项目、群众喜闻乐见的活动，平台专门设置了互动模块。2019年，平台对群众广泛参与的广场舞大赛开展了投票，仅预赛一个半月的时间，平台投票总数达到580万次。

句容广电网络有限公司负责人王斌说，广电网络不仅丰富了老百姓的精神文化生活，更是通过积极推进电视端与移动端信息互通，让农村老百姓也像城里人一样，实现了由“看电视”向“用电视”的转变。

依托广电有线网络资源覆盖优势和广电网络数字电视应用平台，句容市创新开发建立了“农村基层党建标准化纪实管理系统”。“这是2021年10月份我们党小组活动开展情况，不仅可以上传活动图片、视频、文字资料，还可以了解下一步工作计划与打算，数据十分详细。”句容市后白镇党员王琳告诉记者，管理系统实现了基层党建工作有任务、有时限、有记录、有考核“四有”管理的目标，既为各党支部提供高效便捷的信息服务，同时也加强了基层党建工作的有效监管。

“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，做好疫情防控。” 连日来，句容市通过覆盖城乡的4000多个大喇叭，把相关疫情防控知识通过声音传递到千家万户，确保宣传全覆盖、防控无死角。

句容广电网络公司深度参与乡村治理信息化建设工作，自主研发了平安城市、文明句容智慧安防云平台，推进安防监控建设和应用拓展，实现了市、镇、村三级高清视频监控全覆盖。此外，公司还高标准完成应急广播区域全覆盖建设，建成191个播控平台、4260个大喇叭终端，建成两年多来，共播出信息2.5万余次、累计1.2万余小时，在加强文化宣传、发布应急信息、丰富群众文化生活的同时，也在提升乡村社会治理能力等方面发挥了重要作用。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 08 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)