人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

福建泉州探索开展企业简易注销登记改革

破解易入难出  市场活力更足（经济聚焦·支持中小企业发展）

本报记者  刘晓宇
2022年04月14日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　近年来，福建泉州推进商事制度改革向企业退出环节延伸，探索开展企业简易注销登记改革，破解企业“易入难出”问题。通过简化企业注销环节、创新公告形式、建立容错机制等手段，当地进一步降低了企业退出成本，释放了市场竞争活力。

　　

　　企业注销时间压缩一半、申请材料简化2/3、注销费用节约近千元……从2016年起，福建省泉州市将商事制度改革向企业退出的末端环节延伸，探索开展企业简易注销登记改革。6年多来，改革不断深化，企业注销登记更简、更快、更省心。

　　简化注销环节，深化商事制度改革

　　2020年，看身边朋友从事医疗领域生产、销售的业绩不错，泉州市鲤城区的年轻创业者王晓晖也跟着投资成立了一家公司。没想到，受外部因素影响，公司经营并不顺利。一年半过去，区区4000元的营业额，如同一盆凉水浇在王晓晖的心上。 

　　“从去年6月开始，我就想把企业注销，但做了几十年生意的父母凭经验告诉我，注销企业太麻烦，就先搁置了。”王晓晖的话，折射出市场主体退出领域的痛点——因曾经全国市场信息化程度不高，注销程序完整性法定要求严格等原因导致注销程序繁琐、过程漫长。如今市场信息化程度不断提高，注销程序落后于市场的发展，探索企业简易注销登记工作，成为深化商事制度改革的迫切需要。

　　2016年初，福建省在泉州、漳州、平潭3个地区开展简易注销改革试点工作。泉州市政府随后印发通知，明确未开业或无债权债务的有限责任公司、合伙企业可申请简易注销，企业免于向登记机关提交清算报告、清算组备案证明、清税证明等材料。2019年1月，泉州出台《关于进一步推进企业简易注销登记改革实施意见》，将适用范围扩大至未开业或无债权债务的非上市股份有限公司、农民专业合作社等市场主体，公告登记时间由45天缩减至20天。

　　与此同时，国家企业信用信息公示系统建设深化，为简易注销登记提供平台支撑，企业简易注销公告实现全域全时覆盖。

　　“临近年底，不注销的话还得准备报送年报，我于是到泉州市市场监管局咨询。”王晓晖告诉记者。“企业没有债权债务，也没有上市，你们可以申请简易注销的程序，快捷又方便。”工作人员的答复，让王晓晖放下心来。

　　上网公示、注销提交，2021年12月16日，王晓晖完成了企业注销。“公司注销了，我可以更专心地做自己擅长领域的生意了。”眼下，他已经重新投入到鞋服加工贸易领域。

　　“商事制度改革后，泉州市场主体快速增长，截至2021年底已达128万家。有效破解企业‘易入难出’问题，是释放市场竞争活力的必然要求。”泉州市市场监管局副局长林梓杰表示。2021年，泉州有超过1.8万户企业申请简易注销登记，占注销总数的63.06%。

　　创新公告形式，降低退出成本

　　从事代理企业登记记账业务20多年，章江西负责运营的泉州市远博企业管理咨询服务有限公司，平均每年要为120多家企业办理各种登记手续。“以前最繁琐的就是企业注销，比如公告公示，要找到合适的公告机构，花钱不说，还要等好多天。”章江西说。

　　未开业、无债权债务或已清算完结的企业，可以通过简易注销退出市场。相比简易注销，过去企业走普通注销流程，要经过成立清算组、通知债权人、发布公告、清算财产等一系列程序。“清算公告需要在报纸上刊登，报纸种类繁多，公告难以被广泛知悉，不利于债权人权益的保护。”泉州市市场监管局登记审批科科长王芳说。

　　而对于章江西而言，仅在公告公示这个环节，就得向所代理的企业收取并代付一笔额外成本——一次公告花费好几百元，如果公告内容格式不规范，还得返工数次。“来办理代理注销的企业，绝大多数是小微企业，本身就没什么效益，多一笔费用也就多一项负担。”章江西说。

　　2016年1月起，泉州在福建省先行试点的企业简易注销，以企业信用信息公示系统发布公告的方式替代传统纸质公告，既便于查询又不易丢失，免去了企业寻找合适公示渠道而付出的时间、经济成本。“据统计，仅在2021年，泉州1.8万户企业申请简易注销，节约公告费用超1200万元。”林梓杰说。

　　建立容错机制，推动信用体系建设

　　“之前经常有大学生注册企业，但由于不注重维护，没有及时报送企业年报，结果就被列入‘经营异常名录’，毕业要注销企业特别棘手。”从2013年起就从事小微企业注册登记代理服务的林燕如，对大学生创业动态格外关注，“大学生创业的短板往往是市场意识薄弱，对政策不够了解，稍不注意就会影响个人信用。”

　　泉州市从2019年起推行的新一轮企业简易注销改革，建立了企业简易注销登记容错机制，修改原来单个企业只允许申请一次简易注销登记的规定，允许存在被列入企业“经营异常名录”、股权（投资权益）被冻结等异常状态的企业，待异常状态消失后，可重新依程序申请简易注销登记，更加贴合企业需求。“新规特别适合对市场规则不熟悉的大学生创业者，体现了人性关怀。”林燕如说。

　　2021年刚从泉州某高校毕业的小文（化名），便是新规的获益者之一。2019年初，尚在读企业管理专业的小文，注册了一家电商销售企业，准备参加一项创新创业大赛。当年底大赛结束后，企业也逐渐停止了运作。去年毕业前夕，准备毕业后再次创业的小文，被通知其原名下企业已被列入“经营异常名录”，个人无法再申请担任新企业法人代表，这可把小文急坏了。“还好在泉州市市场监管局的指导下，我补报了企业年报，解除了经营异常状态，顺利简易注销。”小文说。

　　“推行企业简易注销，有利于市场的健康运转，也让新市场主体更注重维护市场规则，推动企业信用体系建设。”福建师范大学教授黄茂兴表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
互金协会等联合呼吁：坚决遏制NFT金融化证券化倾向
　　人民网北京4月13日电 （记者申佳平）据中国互联网金融协会消息，为防范金融风险、保护消费者合法权益、维护行业健康生态，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会近日联合呼吁会员单位共同发起倡议，提出坚决遏制NFT金融化证券化倾向，不在NFT（Non-Fungible Token，非同质化通证）底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，同时不以虚拟货币作为NFT发行交易的计价结算工具。 倡议指出，近年来，我国NFT市场持续升温。…
工信部：支持高校设置工业互联网相关二级学科或交叉学科
　　人民网北京4月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，《工业互联网专项工作组2022年工作计划》（以下简称《工作计划》）近日印发，其中提出“支持高校在有关一级学科下自主设置工业互联网相关二级学科或交叉学科”。 据了解，《工作计划》提出“网络体系强基行动”，要求打造 “5G+工业互联网”升级版，包括“出台5G全连接工厂建设指导性文件，打造10个5G全连接工厂标杆”等目标。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部