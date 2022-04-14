本报记者 刘晓宇

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近年来，福建泉州推进商事制度改革向企业退出环节延伸，探索开展企业简易注销登记改革，破解企业“易入难出”问题。通过简化企业注销环节、创新公告形式、建立容错机制等手段，当地进一步降低了企业退出成本，释放了市场竞争活力。

企业注销时间压缩一半、申请材料简化2/3、注销费用节约近千元……从2016年起，福建省泉州市将商事制度改革向企业退出的末端环节延伸，探索开展企业简易注销登记改革。6年多来，改革不断深化，企业注销登记更简、更快、更省心。

简化注销环节，深化商事制度改革

2020年，看身边朋友从事医疗领域生产、销售的业绩不错，泉州市鲤城区的年轻创业者王晓晖也跟着投资成立了一家公司。没想到，受外部因素影响，公司经营并不顺利。一年半过去，区区4000元的营业额，如同一盆凉水浇在王晓晖的心上。

“从去年6月开始，我就想把企业注销，但做了几十年生意的父母凭经验告诉我，注销企业太麻烦，就先搁置了。”王晓晖的话，折射出市场主体退出领域的痛点——因曾经全国市场信息化程度不高，注销程序完整性法定要求严格等原因导致注销程序繁琐、过程漫长。如今市场信息化程度不断提高，注销程序落后于市场的发展，探索企业简易注销登记工作，成为深化商事制度改革的迫切需要。

2016年初，福建省在泉州、漳州、平潭3个地区开展简易注销改革试点工作。泉州市政府随后印发通知，明确未开业或无债权债务的有限责任公司、合伙企业可申请简易注销，企业免于向登记机关提交清算报告、清算组备案证明、清税证明等材料。2019年1月，泉州出台《关于进一步推进企业简易注销登记改革实施意见》，将适用范围扩大至未开业或无债权债务的非上市股份有限公司、农民专业合作社等市场主体，公告登记时间由45天缩减至20天。

与此同时，国家企业信用信息公示系统建设深化，为简易注销登记提供平台支撑，企业简易注销公告实现全域全时覆盖。

“临近年底，不注销的话还得准备报送年报，我于是到泉州市市场监管局咨询。”王晓晖告诉记者。“企业没有债权债务，也没有上市，你们可以申请简易注销的程序，快捷又方便。”工作人员的答复，让王晓晖放下心来。

上网公示、注销提交，2021年12月16日，王晓晖完成了企业注销。“公司注销了，我可以更专心地做自己擅长领域的生意了。”眼下，他已经重新投入到鞋服加工贸易领域。

“商事制度改革后，泉州市场主体快速增长，截至2021年底已达128万家。有效破解企业‘易入难出’问题，是释放市场竞争活力的必然要求。”泉州市市场监管局副局长林梓杰表示。2021年，泉州有超过1.8万户企业申请简易注销登记，占注销总数的63.06%。

创新公告形式，降低退出成本

从事代理企业登记记账业务20多年，章江西负责运营的泉州市远博企业管理咨询服务有限公司，平均每年要为120多家企业办理各种登记手续。“以前最繁琐的就是企业注销，比如公告公示，要找到合适的公告机构，花钱不说，还要等好多天。”章江西说。

未开业、无债权债务或已清算完结的企业，可以通过简易注销退出市场。相比简易注销，过去企业走普通注销流程，要经过成立清算组、通知债权人、发布公告、清算财产等一系列程序。“清算公告需要在报纸上刊登，报纸种类繁多，公告难以被广泛知悉，不利于债权人权益的保护。”泉州市市场监管局登记审批科科长王芳说。

而对于章江西而言，仅在公告公示这个环节，就得向所代理的企业收取并代付一笔额外成本——一次公告花费好几百元，如果公告内容格式不规范，还得返工数次。“来办理代理注销的企业，绝大多数是小微企业，本身就没什么效益，多一笔费用也就多一项负担。”章江西说。

2016年1月起，泉州在福建省先行试点的企业简易注销，以企业信用信息公示系统发布公告的方式替代传统纸质公告，既便于查询又不易丢失，免去了企业寻找合适公示渠道而付出的时间、经济成本。“据统计，仅在2021年，泉州1.8万户企业申请简易注销，节约公告费用超1200万元。”林梓杰说。

建立容错机制，推动信用体系建设

“之前经常有大学生注册企业，但由于不注重维护，没有及时报送企业年报，结果就被列入‘经营异常名录’，毕业要注销企业特别棘手。”从2013年起就从事小微企业注册登记代理服务的林燕如，对大学生创业动态格外关注，“大学生创业的短板往往是市场意识薄弱，对政策不够了解，稍不注意就会影响个人信用。”

泉州市从2019年起推行的新一轮企业简易注销改革，建立了企业简易注销登记容错机制，修改原来单个企业只允许申请一次简易注销登记的规定，允许存在被列入企业“经营异常名录”、股权（投资权益）被冻结等异常状态的企业，待异常状态消失后，可重新依程序申请简易注销登记，更加贴合企业需求。“新规特别适合对市场规则不熟悉的大学生创业者，体现了人性关怀。”林燕如说。

2021年刚从泉州某高校毕业的小文（化名），便是新规的获益者之一。2019年初，尚在读企业管理专业的小文，注册了一家电商销售企业，准备参加一项创新创业大赛。当年底大赛结束后，企业也逐渐停止了运作。去年毕业前夕，准备毕业后再次创业的小文，被通知其原名下企业已被列入“经营异常名录”，个人无法再申请担任新企业法人代表，这可把小文急坏了。“还好在泉州市市场监管局的指导下，我补报了企业年报，解除了经营异常状态，顺利简易注销。”小文说。

“推行企业简易注销，有利于市场的健康运转，也让新市场主体更注重维护市场规则，推动企业信用体系建设。”福建师范大学教授黄茂兴表示。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)