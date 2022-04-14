鲁春丛

工业互联网赋能千行百业的过程具有长期性。推进数字化转型是一场“持久战”，须保持战略定力，久久为功

今年的《政府工作报告》提出，加快发展工业互联网。这是工业互联网连续几年被写入《政府工作报告》，彰显了我国发展工业互联网的鲜明导向和坚定决心。

近年来，我国工业互联网迈出坚实步伐，展现出广阔前景和澎湃动力。基础体系更加完善，具有一定行业和区域影响力的工业互联网平台超过150个，“综合型+专业型+特色型”平台体系初步构建。关键技术有所突破，5G工业模组、智能传感终端等技术研究、标准研制和产业化进程加速推进。融合创新进程加快，在机械、电子、能源等多个国民经济重点行业形成上万个应用案例和20个典型场景，以企业为主体、产融学研用高效联动的新生态不断壮大。

成效显著的同时，挑战依然存在。一方面，我国工业门类众多，工控协议复杂多样，加大了设备互联互通的难度。另一方面，不同企业数字化水平差异较大。研究显示，约40%的中小企业数字化处于起步阶段，约50%处于实施阶段，仅有不足10%进入深化阶段，亟须形成一批可复制、可推广的商业模式和应用场景。更重要的是，工业软硬件自主创新水平亟待提升。

面对产业基础、产业水平、深层次应用等方面的诸多挑战，更需要保持战略定力，推动工业互联网进一步发展。应该看到，工业互联网赋能千行百业的过程具有长期性。这是由工业数字化发展规律决定的，也是由我国工业发展国情所决定的，虽然急不得，但也等不得、慢不得。

首先应打好政策“组合拳”，加强部际、央地高效协同，因业制宜多措并举，不断强化项目资金支持引导。其次，还应开展多方“团体赛”，协同各方，加快构建以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障、产业为支撑、应用为牵引的生态体系，支持一批“专精特新”中小企业在细分领域创新突破。其三，要实施创新“攻坚战”，提升关键软硬件技术创新和供给能力，在新型工业网络、工业互联网集成创新等方面布局，突破工业控制、传感器、工业软件等领域问题。

推进数字化转型是一场“持久战”，只有保持战略定力，久久为功，才能在新一轮科技革命和产业变革中赢得先机、扩大优势、掌握主动。

（作者为中国工业互联网研究院院长，本报记者韩鑫采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)