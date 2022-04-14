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黑龙江做大做强新兴产业

以数字经济助推转型升级

本报记者  郝迎灿
2022年04月14日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　走进黑龙江省哈尔滨市哈电集团电机公司汽发分厂的生产车间，只见自动导引运输车正沿着规划路线有序装卸货物，生产线上，机械手臂上下挥舞，将硅钢片自动叠装成发电机的核心部件铁芯。汽发分厂党总支副书记宋文寰介绍，通过对生产线进行数字化改造，车间生产效率提高了约40%。今年1—2月，哈电集团的工业总产值同比增长10.1%，正式合同签约额同比增长226.3%。

　　发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。“当前黑龙江迫切需要破解长期发展滞后的难题，改变结构不优、效率不高、附加值低等现状，数字经济能够为我们做大做强新兴产业、推进传统产业转型升级提供强大动力。”黑龙江省发改委主任张亚中说。

　　今年3月底，《黑龙江省“十四五”数字经济发展规划》正式印发，提出将数字经济作为全省发展的重点工程，构建信息通信、卫星等十大产业链，到2025年，数字经济核心产业增加值占全省GDP比重达到10%以上。

　　数字引领，塑造制造业发展新优势。在齐齐哈尔市黑龙国际冰雪装备有限公司生产车间，机械与钢铁部件相互碰撞，火花四溅。“我们以北京冬奥会为契机，累计投入1200多万元建成智能化冰刀生产线，将过去的100多道工序缩减到1次冲压成型，有效提高了生产效率。”公司技术质量部部长李明阳介绍，企业今年前两个月销售额同比增长176%。

　　“我们深入实施制造业数字化转型专项行动，推进制造技术突破和工艺创新，引领全省制造业企业向服务型制造转变。”黑龙江省工信厅副厅长杜新宇表示，截至2021年底，黑龙江省已累计认定省级数字化车间175个、智能工厂1个，制造业关键业务环节、关键工序、生产设备的数字化率分别达到25.4%、37.7%和39.3%。

　　数字支撑，农业现代化取得新突破。“依靠卫星遥感和地面物联网，不离炕头就能掌握墒情、苗情等。”在北大荒农垦集团七星农场，种植户张景会点开手机软件介绍，“卫星导航、无人驾驶、智能控制……农机作业越来越智能了。”

　　“我们纵深推进‘数字技术+农业生产’应用模式，在去年建成6个规模化无人农场群的基础上，今年将再新建6个无人农场，力争实现无人农机作业面积20万亩以上。”北大荒农垦集团有限公司党委书记、董事长王守聪说。

　　数字聚合，构筑智慧生活新图景。在哈尔滨市平房区哈南第二大道，当车流量不大时，只需要保持一定时速，就能拥有“一路绿灯”的行车体验。

　　“路口的传感器可以感知车流变化，实时调整沿路的信号灯。”平房区智慧城市服务中心负责人郭立波说，依托华为云数据中心，城市治理变得更加精细、精准。

　　“我们以数字便民利民惠民为导向，加快公共服务和社会服务数字化升级，统筹推进新型智慧城市和数字乡村建设，构筑全民畅享的数字生活。”郭立波说。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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