人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

江苏支持现代服务业发展

企业最高可申请500万元无抵押担保贷款

2022年04月14日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报南京4月13日电  （记者白光迪）为贯彻落实国家关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策措施，近日江苏省财政厅会同省发改委推出“苏服贷”产品，由省财政出资设立的省普惠金融发展风险补偿基金提供增信，引导金融机构加大对省内中小型现代服务业企业的信贷支持力度，降低企业融资门槛和成本。

　　“苏服贷”聚焦首贷、精准服务，面向省内符合国家标准的中型、小型、微型现代服务业企业，实行贷款对象白名单管理。在约定的不良贷款率范围内，省普惠金融发展风险补偿基金承担“苏服贷”80%的贷款本金损失风险。在相关增信支持下，企业申请门槛显著降低，无需提供抵押、担保措施，可申请最高500万元的一年期流动资金贷款。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
互金协会等联合呼吁：坚决遏制NFT金融化证券化倾向
　　人民网北京4月13日电 （记者申佳平）据中国互联网金融协会消息，为防范金融风险、保护消费者合法权益、维护行业健康生态，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会近日联合呼吁会员单位共同发起倡议，提出坚决遏制NFT金融化证券化倾向，不在NFT（Non-Fungible Token，非同质化通证）底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，同时不以虚拟货币作为NFT发行交易的计价结算工具。 倡议指出，近年来，我国NFT市场持续升温。…
工信部：支持高校设置工业互联网相关二级学科或交叉学科
　　人民网北京4月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，《工业互联网专项工作组2022年工作计划》（以下简称《工作计划》）近日印发，其中提出“支持高校在有关一级学科下自主设置工业互联网相关二级学科或交叉学科”。 据了解，《工作计划》提出“网络体系强基行动”，要求打造 “5G+工业互联网”升级版，包括“出台5G全连接工厂建设指导性文件，打造10个5G全连接工厂标杆”等目标。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部