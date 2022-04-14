本报南京4月13日电 （记者白光迪）为贯彻落实国家关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策措施，近日江苏省财政厅会同省发改委推出“苏服贷”产品，由省财政出资设立的省普惠金融发展风险补偿基金提供增信，引导金融机构加大对省内中小型现代服务业企业的信贷支持力度，降低企业融资门槛和成本。

“苏服贷”聚焦首贷、精准服务，面向省内符合国家标准的中型、小型、微型现代服务业企业，实行贷款对象白名单管理。在约定的不良贷款率范围内，省普惠金融发展风险补偿基金承担“苏服贷”80%的贷款本金损失风险。在相关增信支持下，企业申请门槛显著降低，无需提供抵押、担保措施，可申请最高500万元的一年期流动资金贷款。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）

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