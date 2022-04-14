本报重庆4月13日电 （记者常碧罗）为挖掘消费热点和增长点，推动消费持续回暖，重庆市发改委等8部门近日联合印发了《促进消费恢复发展若干政策措施》。《措施》共19条，涉及消费惠民便民利民、重点和大宗商品消费、文化旅游消费、消费环境等4个方面。

在消费惠民便民利民方面，推出一系列直接惠及消费者的政策，包括支持区县开展促消费活动、优化消费金融服务、保障困难群众等群体基本生活消费等；在稳定扩大重点和大宗商品消费方面，推出支持重点行业促销活动、推动汽车消费升级、积极促进绿色消费等措施；针对文旅消费新需求，重庆将着力培育文旅消费新业态，繁荣壮大文旅消费市场；在优化消费环境方面，将为消费营造有利环境，提供便利条件，打造丰富消费场景，纾解市场主体困难，优化提升政务服务。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)