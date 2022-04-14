本报天津4月13日电 （记者龚相娟）天津市政府办公厅日前印发《天津市加快农村寄递物流体系建设实施方案》（以下简称《方案》），建立区级寄递物流公共分拨中心、乡镇集散中心、村级综合服务站3级服务体系，提高农村寄递物流供给能力和服务质量，实现便民惠民寄递服务全面覆盖。

《方案》聚焦强化农村邮政体系作用、健全末端共同配送体系、优化协同发展体系、构建冷链寄递体系四大体系建设。《方案》明确分类推进“快递进村”工程、完善农产品上行发展机制、加快农村寄递物流基础设施补短板等改革重点任务。综合利用村委会、益农信息社、供销合作社网点等现有设施，加快建设村级寄递物流综合服务站。对尚无综合服务站的村，按照全市统一标准，每村设置1个。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 10 版）

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