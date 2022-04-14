人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家统计局：4月上旬重要生产资料市场价格25种涨21种降4种持平

2022年04月14日09:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月14日电 （记者杨曦）国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年4月上旬与3月下旬相比，25种产品价格上涨，21种下降，4种持平。

其中，煤炭板块监测的7种产品中，1种上涨，5种下跌，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下跌；钢铁产品价格整体呈上涨趋势；有色金属板块监测的4种产品中，3上涨，1种下跌；化工板块监测的10种产品中，6种上涨，3种下跌，1种持平；非金属建材板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌；农产品板块监测的8种产品中，3种上涨，3种下跌，2种持平；农业生产资料板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌；林产品板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部：认真贯彻落实安全生产十五条措施 进一步做好住房和城乡建设领域安全生产工作
　　人民网北京4月14日电 （王仁宏）近日，住房和城乡建设部下发通知强调，要以高度的政治责任感抓好《关于进一步强化安全生产责任落实 坚决防范遏制重特大事故的若干措施》（以下简称安全生产十五条措施）贯彻落实。坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，始终把人民群众生命安全放在第一位，抓紧推动安全生产十五条措施贯彻落实，以实际行动和实际效果拥护“两个确立”、做到“两个维护”。…
3月我国开通运营城市轨道交通线路273条 完成客运量16亿人次
　　人民网北京4月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年3月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路273条，运营里程8837公里，实际开行列车277万列次，完成客运量16.0亿人次，进站量9.7亿人次。 3月份，新增广州地铁22号线（首通段）运营线路1条、运营里程18.2公里；51个城市完成客运量环比增加0.4亿人次、增长2.6%，同比去年3月减少5.7亿人次、下降26.3%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部