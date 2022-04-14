国家统计局：4月上旬重要生产资料市场价格25种涨21种降4种持平
2022年04月14日09:32 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者杨曦）国家统计局官网消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年4月上旬与3月下旬相比，25种产品价格上涨，21种下降，4种持平。
其中，煤炭板块监测的7种产品中，1种上涨，5种下跌，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，1种上涨，5种下跌；钢铁产品价格整体呈上涨趋势；有色金属板块监测的4种产品中，3上涨，1种下跌；化工板块监测的10种产品中，6种上涨，3种下跌，1种持平；非金属建材板块监测的3种产品中，1种上涨，2种下跌；农产品板块监测的8种产品中，3种上涨，3种下跌，2种持平；农业生产资料板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌；林产品板块监测的3种产品中，2种上涨，1种下跌。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
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