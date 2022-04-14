人民网北京4月14日电 （记者李栋）近日，农业农村部公布国家级制种大县和区域性良繁基地认定结果，我国国家级制种基地增加到216个，“十四五”末供种保障能力将提高到80%

据了解，此项工作自2021年10月启动，经过县级申报、省级推荐、专家评审、公开公示等环节，认定黑龙江庆安县等96个县（市、区、场）为国家级制种大县，认定辽宁省兴城市等20个县（市、区）为区域性良种繁育基地。加上此前认定的100个区域性良繁基地，我国国家级育制种基地达到216个，覆盖了粮棉油糖果菜茶等重要农作物。农业农村部相关负责人表示，这是落实中央种业振兴决策部署、实施种业基地提升行动、提升种源供给保障能力的一个重要举措，是2013年认定国家级杂交水稻和杂交玉米种子生产基地以来首次进行动态调整，并适当扩大认定规模。

此次基地认定坚持大稳定小调整，按照申报县（市、区、场）良种综合生产能力严格遴选、优中选优、有进有出。在作物范围上，落实中央稳定粮食生产和扩种大豆油料要求，适当增加了水稻、小麦、大豆、油菜制种大县和区域性良繁基地数量。

在区域布局上，重点支持优势产区，兼顾不同生态区用种需求，扩大了南繁冬夏繁基地范围，安排了东北极早熟玉米、西南热带血缘玉米制种基地。根据基地考核评估结果和有关方面发现的问题，此次认定取消了少数产能下滑严重、制种大县奖励政策实施不力的县（市、区）的国家级制种大县资格。

该负责人表示，“十三五”期间，在国家发展改革委、财政部等有关方面支持下，累计安排中央资金50多亿元支持制种基地建设，满足了全国主要农作物生产70%以上用种需求，为保障国家粮食安全提供了有力支撑。“十四五”期间将持续实施制种大县奖励政策和现代种业提升工程，提高基地规模化、机械化、集约化、标准化和信息化水平，力争到2025年国家级制种基地供种保障能力达到80%以上。

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