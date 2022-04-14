人民网北京4月14日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行近日召开了2022年内审工作电视会议。会议要求，要不断优化审计组织模式，探索开展交叉审计，统筹运用好现场审计和非现场审计，不断创新审计思路方法。

会议认为，2021年人民银行各级内审部门牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，不断提升新时代内审工作的政治自觉，聚焦人民银行行政权力行使和预算资金使用，积极主动加大对金融风险防控、金融支持脱贫攻坚、金融服务小微企业等党中央重大政策措施贯彻落实情况的跟踪审计力度，加大对落实中央八项规定精神、防控廉政风险以及关系人民群众切身利益的基础金融服务和金融消费者权益保护的审计力度，持续推进审计发现问题的整改，取得了显著成效。

会议要求，人民银行各级内审部门要全面提升2022年内部审计工作质量。要坚持问题导向，把握审计重点，明确审计对象，围绕人民银行各级行贯彻落实党中央、国务院重大决策部署、依法行政、预算管理，以及企事业单位财务收支、对外投资、采购、内部控制、二级以下公司管理等重点领域和薄弱环节加强审计监督，做到审计内容、审计对象有形覆盖与有效覆盖相统一，审计数量与审计质量相统一。要做好审计研究，增强审计敏锐性和专业性，发挥审计“治已病、防未病”的功能。要践行科技强审理念，推动信息技术与审计业务的有机融合，提高精准发现问题的能力。要扎实开展审计整改评估，持续推动审计整改，提升审计监督实效。要提高审计的制度化、规范化、信息化水平，严格落实审计项目全流程质量控制。要加强内审系统党的建设，巩固党史学习教育活动成果，大力弘扬和践行审计精神，严格遵守廉政纪律。

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