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交通运输部通报全国高速公路收费站和服务区关闭关停情况

2022年04月14日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者乔雪峰）4月11日，交通运输部紧急部署各地交通运输主管部门迅速开展高速公路服务区和收费站关停情况自查自纠工作，深入贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，进一步统筹做好新冠肺炎疫情防控和公路保通保畅工作，服务经济社会平稳健康发展。

根据部署，各省级交通运输主管部门要组织有关单位，立即对本区域内关停的高速公路服务区、收费站开展全面排查。

记者从交通运输部获悉，受疫情影响，截至2022年4月12日24时，各省（区、市）高速公路共关闭收费站517个、占收费站总数的4.79%，比4月10日减少161个，下降了23.75%；共关停服务区283个，占服务区总数的4.28%，比4月10日减少81个，下降了22.25%。

除西藏（无高速公路收费站和服务区）外的30个省（区、市）中，天津、福建、海南、重庆、云南、甘肃和宁夏已无关闭关停的高速公路收费站和服务区。

高速公路收费站服务区关闭关停自查自纠工作情况统计表。（交通运输部供图）

(责编：郭思邈、高雷)

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