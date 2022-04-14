原标题：交通银行支持贵州在新时代西部大开发上闯新路

近日，交通银行出台《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》，认真贯彻落实新国发2号文件精神，切实履行国有大行责任担当。《意见》强调，交通银行将发挥境内外、离在岸、本外币一体化优势，通过总、分行协同和集团联动服务机制，为贵州经济社会高质量发展提供有力金融支撑。

《意见》共分15条，对该行在服务贵州西部大开发综合改革示范区建设、乡村振兴、内陆开放型经济试验区建设、支持以数字经济为引领的现代产业体系发展、防范金融风险等方面做出全面部署。

交通银行将紧扣贵州“四区一高地”战略定位，在“新”字上做文章，深入推进普惠金融、绿色金融、科技金融改革创新，通过发展新项目、支持新产业、形成新优势，为贵州抢抓政策机遇、实现高质量发展提供金融助力。

交通银行还将密切跟踪对接贵州省委省政府贯彻落实国发2号文件的各项实施方案和规划，加大放权赋能，配套资源倾斜，对贵州乡村振兴、数字经济、绿色金融、西部陆海新通道等符合贵州“四区一高地”定位的重点优质授信项目专辟“绿色通道”，优先受理。

据悉，近年来，交通银行综合运用多种融资方式累计投放近3000亿元支持贵州建设，先后托管贵州省创投基金、贵州绿色工业基金、贵阳市科技创新引导基金等超200亿元规模，为贵州省高速公路、轨交、机场、工业、教育、卫生等重点领域提供优质、高效、全方位的金融服务。2022年以来，交行已投放162亿元支持贵州高质量发展，为贵州多家科创型重点企业累计投放超过3亿元，投放碳减排支持工具贷款2700万。

(责编：曹淼、李源)