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国家开发银行一季度发放229亿元贷款支持水利建设

2022年04月14日13:36 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行一季度发放229亿元 贷款支持水利建设

　　一季度，国家开发银行认真贯彻中央经济工作会议精神，按照今年《政府工作报告》部署要求，充分发挥中长期投融资主力银行作用，加大对重大水利工程、骨干防洪减灾、农村供水保障、水生态修复等支持力度，承诺水利贷款355亿元，发放229亿元，支持了福建漳州九龙江调水工程、陕西东庄水利枢纽工程等重大水利工程，扎实服务扩大有效投资，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

　　今年1月，开发银行与水利部召开高层联席会议，加强银政合作，明确重点领域，完善合作机制，加强组织协调，并商定签署“十四五”合作协议，共同推动我国水利事业高质量发展。一季度，开发银行聚焦服务重大水利工程建设，对条件成熟的项目加快信贷评审投放，给予差异化信贷政策支持，助力项目尽早发挥效益。在此基础上，针对2022年重点推进前期工作的重大水利工程，靠前主动对接，及时提供融资融智服务。截至目前，开发银行为已开工建设且有融资需求的133项重大水利工程中的86项提供了融资服务，有力支持了广西大滕峡水利枢纽、安徽引江济淮、云南滇中引水、陕西引汉济渭、四川李家岩水库输水、吉林中部城市引松供水等工程建设。

　　同时，开发银行积极助力防洪减灾、农村供水保障、水生态修复等水利薄弱环节发展，为大江大河控制性枢纽、堤防加固、病险水库除险加固等工程建设提供支持，以市场化方式推动江西、福建、云南等地城乡一体化供水项目落地，扎实服务长江、黄河、太湖、巢湖、永定河等大江大河大湖综合治理和生态修复，结合乡村振兴支持农村水系综合整治，助力美丽乡村建设。

　　下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化银政合作，创新融资模式，更好发挥水利融资主力银行作用，聚焦水利发展重点领域和薄弱环节加大支持力度，助力有效发挥水利投资对经济社会发展的拉动作用，为“十四五”时期我国水利事业高质量发展作出新的贡献。

(责编：董童、李源)

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