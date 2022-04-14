人民网北京4月14日电 （记者申佳平）今日，在国务院新闻办举行的发布会上，工业和信息化部网络安全管理局局长隋静表示，工业和信息化部2021年全年组织对208万款APP进行了技术检测，通报违规1549款，下架514款。

隋静介绍，工业和信息化部立足主责主业，加快推动《个人信息保护法》《数据安全法》在工业和信息化领域落地实施，全面推进数据安全和个人信息保护工作取得了积极成效。

一是健全政策标准体系。制定了《电信和互联网用户个人信息保护规定》，研究起草了《工业和信息化领域数据安全管理办法》等系列文件，建立行业数据安全标准体系，指导各单位规范从严推进各项工作。

二是组织推进专项治理。持续推进APP个人信息保护专项整治，2021年全年组织对208万款APP进行了技术检测，通报违规1549款，下架514款，有力整治违法违规行为。

三是督促企业责任落实。深入推进工信领域数据安全保护能力提升，指导督促500余家企业完成自评估，促进企业安全责任落实。组织电信企业、互联网企业、行业协会开展个人信息保护，以案释法、警示教育和行业自律工作，提高从业人员守法意识。

隋静介绍，2022年工业和信息化部还将重点做好以下四个方面工作。

一是持续完善管理制度。将加快出台《工信领域数据安全管理办法》《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》，研究制定APP收集使用个人信息、车联网、人工智能等重要领域数据安全标准，强化个人信息保护和数据安全监管。

二是继续开展专项治理。针对涉诈、涉赌、涉网络黑灰产以及疑似恶意程序等不良APP，组织开展APP安全专项治理。建立不良APP安全监测处置技术能力，形成“主动发现、风险预警、依法处置、监管追责”的全流程闭环治理体系。

三是保障用户权益。重点突出关键责任链监管，对应用商店、第三方软件开发工具包、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖，打造更为安全的信息通信消费环境。

四是开展协同共治。将加强与网信、公安等部门协同配合，推动构建政府监管、企业自律、媒体监督、社会组织和用户共同参与的综合监管格局，进一步营造更安全、更清朗、更可靠的个人信息保护和数据安全工作局面。

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