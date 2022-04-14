人民网北京4月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况。人民银行支付结算司司长温信祥在会上表示，2021年，金融系统识别拦截资金能力明显上升，成功避免大量群众受骗，月均涉诈单位银行账户数量降幅92%，个人银行账户户均涉诈金额下降21.7%。

具体来看，一是建立支付体系反诈防控制度。人民银行会同公安部经过长期调研，提出了29条“资金链”治理措施，两个部门办公厅联合发布了一个文件，从压实责任、完善法治保障、深化科技手段等提出了建立支付全链条反诈长效治理机制。完善银行账户和支付账户管理制度，建立账户分类分级管理体系，夯实账户实名制，建立涉诈交易监测、识别和拦截制度，加强支付机构监管。

二是精准阻断涉诈资金转移。人民银行会同工信部、市场监管总局、税务总局建设运行了企业信息联网核查系统，加强企业账户风险监测，2021年核验信息7440万笔。商业银行、支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的钱包谁负责”，全面排查清理长期不动户、频繁开销户等异常账户，不断提升监测拦截涉诈资金能力。在诈骗犯罪多发的中缅边境地区，人民银行会同公安部门探索运用新技术协助锁定1768名跨境资金转移“背包客”。2021年，人民银行支付结算部门会同反洗钱、外汇管理部门向公安机关移送涉诈可疑账户430万户、新建监测模型1.3万个，拒绝涉诈可疑交易1.3亿笔。

三是最大限度为群众追赃挽损。人民银行建设了电信网络诈骗资金查控平台，2021年商业银行、支付机构根据公安部门的查询、止付、冻结指令，查询、止付、冻结涉诈资金1.5亿笔，紧急拦截涉诈资金3291亿元。商业银行向公安机关推送涉诈受骗资金交易预警信息242.8万条，避免大量群众向涉诈账户转账。会同国家反诈中心建立涉诈风险监测拦截机制，组织商业银行对涉诈收款账户实时监测，直接拦截。

四是协助公安机关打击买卖账户行为。商业银行向公安机关提供到银行网点异常开户的卡贩线索8872个。组织商业银行、支付机构对公安机关认定的5.2万个非法买卖账户的单位和个人，实施五年不得新开户等惩戒。指导中国银联建立系统开展“一键查卡”试点，为个人提供跨行账户信息查询服务72万余次，便利了个人管理名下的银行卡。

五是坚持风险防控和优化服务两手抓、两手硬，坚决治理因为防控过度而出现的开户难问题，印发了优化小微企业和个人银行账户服务的指导意见，提出简易开户、使用存量账户等34项措施，在防风险的同时优服务，持续便利人民群众资金转账服务。

温信祥介绍，下一步，人民银行将全面落实金融行业打防管控各项措施，践行“金融为民”初心使命，织密金融行业风险防控网，牢牢守护人民群众“钱袋子”。

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