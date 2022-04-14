人民网北京4月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，4月14日，郑渝高铁襄阳东至万州北段开始进行全线拉通试验，对全线各系统进行综合检测。

郑渝高铁。中国铁路成都局供图

郑渝高铁位于豫、鄂、渝三省市境内，其中，万州北至重庆段和郑州东至襄阳东段分别于2016年11月28日、2019年12月1日开通运营，目前仅剩襄阳东至万州北段还未通车。

郑渝高铁。中国铁路成都局供图

全线拉通试验是联调联试的一部分，经过逐级提速测试、信号系统测试及其他系统测试后，进行全线、全系统、全功能的综合检测验证，试验结束后，全线将转入运行试验阶段。

郑渝高铁。中国铁路成都局供图

郑渝高铁线路设计时速350公里，是我国《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分，全线建成通车后，将进一步完善中部和西南地区快速铁路网，极大便利沿线群众出行，对助力成渝地区双城经济圈建设，推动长江经济带高质量发展具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)