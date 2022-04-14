人民网北京4月14日电 （记者申佳平）在国务院新闻办14日举行的发布会上，工业和信息化部网络安全管理局局长隋静介绍，工业和信息化部联合公安部开通全国移动电话卡“一证通查”服务，目前已为全国用户提供查询服务5700多万次，组织集中排查处置涉诈高风险电话卡9700多万张，清理关联互联网账号5700万余个。

隋静具体指出，工业和信息化部高度重视防范治理电信网络诈骗工作。一是健全工作体系。组建部、省、企三级反诈工作专班，加强与各级公安机关紧密对接，建立起统一调度、协同处置、联动打击的高效顺畅工作机制。制定电信企业和互联网企业反诈责任清单，加大督导检查力度，全年累计考核问责企业67家，约谈挂牌16家，压紧压实企业责任。

二是强化源头治理。升级启动“断卡行动2.0”，联合公安部印发断卡通告，开通全国移动电话卡“一证通查”服务，目前已为全国用户提供查询服务5700多万次，组织集中排查处置涉诈高风险电话卡9700多万张，清理关联互联网账号5700万余个，对全国物联网卡开展拉网式排查，一大批存量高危号卡得到全面清理。

三是筑牢技术屏障。组织建设信息通信行业反诈大平台，持续提升技术防范能力，2021年，依法处置涉诈码号4.5万、域名网址104万，拦截涉诈电话19.5亿次、涉诈短信21.4亿条。部署推进“打猫（池）行动”，联合公安机关打击“猫池”窝点2219个，抓捕犯罪嫌疑人7204名，缴获设备6807台，重拳清理诈骗作案工具。

四是坚持预防为先。建成工业和信息化部12381涉诈预警劝阻系统，同步升级推出“老年人亲情号码预警”和“闪信霸屏预警”功能，大幅提升预警劝阻效果。去年7月上线以来，累计发送预警短信和闪信7380万条，预警劝阻有效率达60%，为群众织牢织密“防护网”。

隋静指出，下一步，工业和信息化部将持续推动防范治理电信网络诈骗工作走实向深，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一是继续加强行业治理。持续巩固深化“断卡2.0”、“打猫”工作成效，组织开展互联网领域和跨境电信业务专项治理，加强涉诈端口短信等重点业务整治，稳步推进涉诈信用管理，夯实源头治理基础。

二是不断提升技术能力。加强反诈技术手段建设，提升监测、预警、处置一体化技防能力。建设国际出入口短信预警系统，实现对国际来话和短信实时主动提醒，提升群众防范跨境诈骗意识。

三是坚持多维综合施策。聚焦解决群众痛点，推出“反诈名片”，实现对主叫号码的权威标记，有效甄别号码真伪。同时，加大反诈宣传力度，建立反诈考核评价和督导检查工作体系，不断提升治理效能。

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