APP诈骗成电诈主要手段？国家网信办：仿冒银行、金融平台APP欺骗性大
人民网北京4月14日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号数据显示，今年以来，国家网信办反诈中心排查打击涉诈网址87.8万个、APP7.3万个、跨境电话7.5万个，并纳入国家涉诈黑样本库。目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址318.7万个、APP46.9万个、跨境电话39.7万个，互联网预警劝阻平台预警超6亿人次。
国家网信办有关负责同志表示，近年来，利用APP进行诈骗已成为电信网络诈骗案件的主要犯罪手段之一，约占整体案发量的六成。其中，网络兼职刷单、快速贷款等诈骗APP较多，特别是有一些仿冒各大银行和金融平台的APP具有较大迷惑性和欺骗性，广大人民群众需提高防范意识。为提高人民群众防骗意识和识骗能力，国家网信办将部分典型案例通报如下。
一、2022年2月，江西省某市受害人洪某某下载了一款名为“京东.J.R”的仿冒APP，受到“额度高”“利息低”等表述诱导，注册账户并申请贷款。平台谎称其账号异常，需转账到所谓的“银保监会账户”进行验证，洪某某先后多次转账，合计被骗5万元。
二、2021年8月，江苏省某市方某某下载了“阿聊”APP和“汇龙支付”APP，参加所谓的“高额”任务返现活动。平台以连单任务、信誉不足为由让方某某先充钱再重启任务，方某某累计被骗11万元。
三、2021年11月，四川省某市张某某接到谎称某电商的客服电话075xxx384，称张某某购买的尿不湿因质量问题可申请退款。张某某未通过官方渠道核实对方信息，按照对方指示进行转账操作，合计被骗7.5万元。
四、2021年6月，诈骗分子冒充浙江省某市派出所民警，联系郭某称其已涉嫌诈骗被立案，并要求郭某登录仿冒的某公安局官网查看立案信息，将资金转移到“安全账户”。郭某按照诈骗分子要求转账，合计被骗50余万元。
五、2022年2月，河北省某市受害人胡某看到炒股广告，下载“平安证券”仿冒APP进行相关投资操作，开始投入小金额盈利并提现成功，遂加大投资金额，最后提现失败，合计被骗50万元。
六、2022年1月，湖北省某市张某某接到陌生电话，对方自称是某平台客服，能准确说出张某某个人信息，并表示要帮张某某消除“校园贷”记录，否则会影响个人征信。张某某按照对方要求向多个网贷平台借款，并分别转到对方提供的账户，合计损失6万元。
国家网信办有关负责同志同时强调，各类网站平台特别是具有社交属性的相关平台要严格落实企业责任，加强涉诈信息处置，坚决把好第一道关。手机厂商、安全厂商、浏览器厂商等要积极接入互联网预警劝阻平台，应接尽接、不留死角，织密预警劝阻网络，履行企业社会责任，为打击治理电信网络诈骗犯罪贡献力量。
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