人民网北京4月14日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，4月14日，在南水北调东线一期北延工程供水基础上，岳城水库开闸，潘庄引黄渠首加大流量，向京杭大运河黄河以北河段补水，标志着京杭大运河2022年全线贯通补水行动正式启动。

京杭大运河历史悠久、工程浩大、受益广泛，是活态遗产，是我国江河水系的重要组成部分。作为世界上开凿时间较早、沿用时间最久、规模最大的一条人工运河，京杭大运河具有防洪排涝、输水供水、内河航运、生态景观等功能。然而受历史演变、人类活动和气候变化影响，20世纪初大运河出现断流。大运河黄河以北段存在水资源严重短缺，河道断流，水生态损害、水环境污染等突出问题。

“为了保护好、传承好、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产，水利部启动京杭大运河2022年全线贯通补水行动。”水利部相关负责人介绍，本次补水，以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，北起北京市东便门，经通惠河、北运河至天津市三岔河口，南起山东省聊城市位山闸，经小运河、卫运河、南运河至天津市三岔河口，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区。预计可提供补水量5.15亿立方米，其中入京杭大运河水量4.66亿立方米，从京杭大运河卫运河段引走向衡水湖生态补水1.0亿立方米，从南运河段引走灌溉水量1.27亿立方米。

补水路径分为四条，其中：南水北调东线一期北延工程经小运河、六分干、七一河、六五河为南运河补水，补水量1.83亿立方米，全部入京杭大运河；岳城水库经漳河向卫运河、南运河补水，补水量2.0亿立方米，入京杭大运河1.62亿立方米；潘庄引黄经潘庄引黄渠首、潘庄总干渠、马颊河、沙杨河、头屯干渠、漳卫新河倒虹吸，向南运河补水，补水量0.3亿立方米，入京杭大运河0.24亿立方米；密云水库经京密引水渠、温榆河等向北运河补水，补水量0.3亿立方米，入京杭大运河0.25亿立方米。再生水及其他水源补水0.72亿立方米，全部入京杭大运河。

各补水水源同时为途径的温榆河、漳河、隋唐运河、卫千干渠、潘庄总干渠、七一河、六五河等河流补水，补水线路总长约1230公里（含贯通补水河长707公里），涉及沿线41个存在地下水超采问题的县，面积达2.97万平方公里。

记者了解到，根据水利部联合北京、天津、河北、山东四省市人民政府制定的补水方案，此次贯通补水行动于4月至5月实施。目标是：统筹南水北调东线一期北延工程供水、四省市本地水、引黄水、再生水及雨洪水等多水源，向黄河以北707公里河段进行补水，实现京杭大运河全线通水，置换沿线约60万亩耕地地下水灌溉用水。与2021年同期相比，预期有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定，水生态系统得到恢复改善，将为实现“十四五”大运河主要河段基本有水、进一步推动实现京杭大运河全年有水积累经验。

“本次补水水源构成多、补水线路长、涉及范围广、影响面大，是一个系统工程。”水利部相关负责人指出，为确保补水行动计划安全顺利实施，水利部、四省市人民政府要求有关部门和单位、沿线地方政府抓实抓细抓好各项重点任务的落实。

一是加强河道清理整治。充分发挥各级河长湖长作用，加强补水沿线输水河道排查，完成河道内垃圾、障碍物、违章建筑清理任务；对河道内有工程施工、过流条件不好的河段，要协调解决河道施工阻水问题，提高河道过流能力。

二是抓好水量联合调度。综合考虑来水蓄水情况、补水河道过流能力，统筹补水进程、河道水位、沿线引水和防洪要求，切实保障河段水流贯通。

三是实施水源置换和地下水回补。利用好补水契机，加大农业水源置换力度，置换地下水开采量，有效回补地下水。

四是加强动态跟踪监测。实施大运河及补水路径沿线水量、水位、水质、水生态等全要素全过程监测，确保完整控制水量变化过程。五是加大管水护水力度。加强巡护管理，强化水量监管，保障生产人员安全以及沿河居民、建筑物安全。

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