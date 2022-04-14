人民网北京4月14日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，2022年一季度，国家发展改革委牵头组织开展了2022年“消费帮扶新春行动”（以下简称“新春行动”）。截至目前，各级机关、各类企业、社会组织及公众通过参与“新春行动”，已累计直接采购、帮助销售脱贫地区产品和服务约970亿元，有力助推了脱贫地区特色产业发展，促进了国内消费持续恢复。

大力推进“消费帮扶新春行动”

据国家发展改革委介绍，以春节、元宵节等传统消费旺季为契机，《关于组织开展“消费帮扶新春行动”促进消费持续恢复的通知》印发，明确了活动时间、参与范围、活动内容和相关要求，广泛动员各地区、各部门以及消费帮扶重点企业加强对脱贫地区特别是乡村振兴重点帮扶县、大型易地扶贫搬迁安置区生产的产品和服务帮销力度，为促进消费持续恢复和特色产业发展作出贡献。

利用部际沟通协调机制，积极动员各行业、各系统、各地方利用春节、元宵节消费旺季积极帮销采购脱贫地区产品和服务。活动中，30个部门、各省（区、市）以及消费帮扶重点企业联盟成员单位发挥各自组织动员优势，进一步巩固了政府组织和市场机制相结合的帮销渠道。此外，国家发展改革委专门与京东、阿里、抖音等重点电商平台加强沟通协调，利用“两节”促销活动，进一步提升市场化帮销比例。

指导有关地方积极开展形式多样的活动宣传和社会发动工作，进一步提升活动的社会知晓率和知名度，积极打造形成“新春行动”活动品牌，“消费帮扶新春行动”的百度词条检索结果超过2200万条，进一步巩固了“人人皆可为、人人皆愿为、人人皆能为”的消费帮扶浓厚氛围。

促进消费持续恢复和特色产业发展

据国家发展改革委介绍，粮食和物资储备局遴选出脱贫地区“中国好粮油”产品29个，在“中国好粮油”发布会上集中发布，启动品牌专场推介活动，助推脱贫地区粮食产业高质量发展。文化和旅游部通过文旅之声微信号、文化和旅游部官网等渠道持续更新“体验脱贫成就 助力乡村振兴”全国乡村旅游扶贫示范案例和精品路线，为开展县域旅游消费提供丰富选择。共青团中央开展“青耘中国”2022年货节专场、直播助农等活动，启动中国青年年货节活动，累计帮销6.67亿元。全国妇联指导各级妇联组织通过集市展销、旅游带动等举措，发挥女性消费独特优势，帮销脱贫地区产品和旅游服务1.16亿元。科技部、工业和信息化部、民政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、邮政局等通过定向采购帮扶、引导社会力量参与帮销等方式，积极推进“新春行动”，加大脱贫地区产品帮销力度。北京、内蒙古、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、重庆、四川、云南、陕西、甘肃等省（区、市）精心部署推动“新春行动”，发挥东西部协作、对口支援、中央单位定点帮扶等机制作用，组织开展形式多样的产销对接、品牌推介活动，线上线下多渠道扩大脱贫地区产品和服务消费规模。

中央网信办、广电总局、国家发展改革委等部门指导重点电商企业积极行动、帮销助农。京东借助“京东年货节”汇集160个乡村振兴重点帮扶县产品，打造“家乡年货 新春行动”专场，在APP首页黄金位置推广并实施大数据精准推送。天猫商城上线“消费帮扶新春行动”专场，开设促销活动页面，集中推介包括吉林汪清、河北灵寿、广西田东在内的脱贫地区农副产品，促进上行外销，扩大网上销售规模，累计销售额超143亿元。抖音电商按照“新春行动”要求推出“冬季山货节”活动，投入千万级补贴，吸引脱贫地区“新农人”和农货商家开播，活动期间实现390万人下单、助销547.3万单农货；同时，“山货上头条”话题短视频播放量达14.4亿次。

供销集团组织所属“832平台”开发上线了“新春行动”活动小程序，并实现个人购买金额计入本单位年度采购金额，活动期间平台累计实现销售额3.96亿元。招商局集团借助旗下“27°农”平台推出一系列迎春新品，帮销脱贫地区农副产品，同时依托招商银行“客户关爱”需求，采购脱贫地区农副产品制作年货关爱包2.7万余份，为脱贫地区群众打开稳定的增收致富通道。联通集团在所属各级单位加大活动宣传，要求各级单位食堂开展“迎新春”消费帮扶专项活动，各级工会慰问品积极采购消费帮扶产品，活动期间累计采购和帮销脱贫地区产品和服务2170余万元。

金融系统及时做好产销对接，组织22家中央金融单位开展“新春行动”，发动干部职工采购脱贫地区农产品，同时指导各类金融机构积极参与“新春行动”。卫生系统组织各级工会在元旦、春节职工福利采购时优先采购定点帮扶县农特产品，推动脱贫地区农产品进机关、进食堂、进医院、进职工家庭。铁路系统举办“铁路消费帮扶新春行动”，加大脱贫地区农副产品“进站上车”组织力度，用好铁路车站、列车2800余个专营店、专区和600余台铁路消费帮扶货柜，活动期间累计销售4270万元；同时运送脱贫地区农副产品1.16亿吨，减免运费等2.6亿元。

(责编：申佳平、高雷)