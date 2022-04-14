人民网北京4月14日电 （记者李楠桦）日前，农业农村部办公厅印发《关于实施“耕耘者”振兴计划的通知》（以下简称《通知》），决定自2022年起在全国启动实施“耕耘者”振兴计划，面向乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人开展免费培训，计划在2022年至2024年，线上培训100万人、线下培训10万人。

《通知》明确，“耕耘者”振兴计划的培训对象年龄应在18-55周岁之间，具有高中（中专）及以上学历。乡村治理骨干培训重点面向村“两委”干部，也可将乡镇干部等纳入培训范围。新型农业经营主体带头人培训的对象以农民合作社带头人、家庭农场经营者为主，要求其从事当地主导或特色产业，且发展势头良好，带动农户达到一定数量。

《通知》指出，培训采取“分段式、进阶式、参与式、重转化”的模式，按照线上培训、线下初训（全国示范班、省市调训班、县级送教班）、研学培训、进阶培训和成果分享五个阶段指导培训机构组织培训，综合运用案例分析、主题研讨、学习成果路演等参与式教学方式，设置发展计划书制定等教学环节，提升培训转化效果。培训全程实行数字化管理，参训学员通过“为村耕耘者”微信小程序完成线上学习互动、线下培训报名和学习情况记录，项目各参与单位和培训机构通过“为村耕耘者”培训管理系统和企业微信APP实现培训过程管理和沟通联络。培训还将持续关注参训学员在乡村治理或产业发展方面的作用发挥情况，引导其与市场充分有效对接，创设有利于学员发展的环境。

《通知》强调，“耕耘者”振兴计划是政企合作推进乡村人才振兴的新探索，各级农业农村部门和有关单位、培训机构要共同参与、分工落实，突出需求导向、实践转化、长期扶持，培养一批与乡村治理现代化相协调，与现代乡村产业需求相适应，能够引领一方、带动一片的乡村治理骨干和新型农业经营主体带头人队伍。

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