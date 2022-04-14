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商务部：一季度我国服务外包实现两位数增长 新增从业人员26万人

2022年04月14日16:28 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷14日在例行新闻发布会上表示，今年1至3月，我国企业承接服务外包合同额4881亿元人民币（币种下同），执行额3185亿元，同比分别增长10.3%和17.2%。

其中，承接离岸服务外包合同额2648亿元，执行额1728亿元，同比分别增长4.6%和12.1%。（以美元计算，1至3月承接服务外包合同额749亿美元，执行额489亿美元，同比分别增长14.5%和22.0%。其中承接离岸服务外包合同额407亿美元，执行额265亿美元，同比分别增长8.1%和16.8%。）

束珏婷分析称，从业务结构看，1至3月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）执行额718亿元，同比微降0.5%；承接业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为341亿元和669亿元，同比增长11.3%和30.2%。

从区域布局看，1至3月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额2388亿元，执行额1576亿元，分别占全国总额的90.2%和91.2%。长三角地区承接离岸服务外包合同额1203亿元，执行额915亿元，同比分别增长11.6%和17.7%，占全国总额的45.4%和52.9%。

从国际市场看，1至3月，我国承接中国香港、美国、欧盟离岸服务外包执行额分别为424亿元、349亿元和223亿元，合计占我离岸服务外包执行额的57.6%。我国承接RCEP成员国离岸服务外包执行额382亿元，同比增长3.2%，合计占我离岸服务外包执行额的22.1%。

从企业性质看，1至3月，民营企业承接离岸服务外包执行额505亿元，占全国29.2%，同比增长42.9%，比全国平均增速高出30.8个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额801亿元，占全国46.4%。

从吸纳就业看，截至2022年3月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1422万人，其中大学及以上学历915万人，占64.3%。1至3月，服务外包新增从业人员26万人，同比增长13.1%，其中大学及以上学历17万人，占64.7%。

(责编：赵竹青、高雷)

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