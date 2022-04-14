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商务部：一季度全国吸收外资同比快速增长 高技术产业引资加速

2022年04月14日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷14日在例行新闻发布会上表示，今年1至3月我国吸收外资同比快速增长，实现了“开门稳”。

束珏婷介绍，一季度，我国吸收外资实现两位数增长。今年1至3月，全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%；按美元计为590.9亿美元，同比增长31.7%（不含银行、证券、保险领域，下同）。

其中，高技术产业引资增长较快。今年1至3月，高技术产业实际使用外资1328.3亿元人民币，同比增长52.9%。高技术制造业增长、高技术服务业分别增长35.7%、57.8%。

束珏婷提到，在此期间，我国东中西部引资全面增长。东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%。全国有21个省（区、市）实际使用外资实现了两位数以上增长。

(责编：赵竹青、高雷)

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