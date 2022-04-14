京杭大运河2022年全线贯通补水14日正式启动，在南水北调东线北延工程供水基础上，岳城水库开闸，潘庄引黄渠首加大流量，向京杭大运河黄河以北河段补水，今年将实现京杭大运河全线通水目标。记者从水利部了解到，此次贯通补水将统筹多方水源，向京杭大运河黄河以北707公里河段进行补水，实现京杭大运河全线通水，置换沿线约60万亩耕地地下水灌溉用水。与2021年同期相比，预计有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里。

受历史演变、人类活动和气候变化等因素影响，20世纪上半叶京杭大运河出现断流。本次补水以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区，预计可提供补水量5.15亿立方米。（记者刘诗平）

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