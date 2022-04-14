京杭大运河启动全线贯通补水
2022年04月14日15:53 | 来源：新华社微博
小字号
京杭大运河2022年全线贯通补水14日正式启动，在南水北调东线北延工程供水基础上，岳城水库开闸，潘庄引黄渠首加大流量，向京杭大运河黄河以北河段补水，今年将实现京杭大运河全线通水目标。记者从水利部了解到，此次贯通补水将统筹多方水源，向京杭大运河黄河以北707公里河段进行补水，实现京杭大运河全线通水，置换沿线约60万亩耕地地下水灌溉用水。与2021年同期相比，预计有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里。
受历史演变、人类活动和气候变化等因素影响，20世纪上半叶京杭大运河出现断流。本次补水以京杭大运河黄河以北河段作为主要贯通线路，涉及北京、天津、河北、山东四省市，流经8个地级行政区，预计可提供补水量5.15亿立方米。（记者刘诗平）
(责编：周志华(实习生)、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 两部门解答电子烟管理新规 业内：行业将迎来规范化发展
- 人民网北京4月14日电 （记者李栋）近日，国家市场监管总局和国家烟草专卖局相关负责人针对《电子烟管理办法》和《电子烟》国家标准等有关问题专门进行了解答。 从今年5月1日起，《电子烟管理办法》将施行，除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟将禁止销售。…
相关新闻
- 评论
- 关注