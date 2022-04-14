原标题：加速全球产能布局 海信走出重要一步

近日，海信南非工业园首批交付英国市场的55cm冰箱BCD-272已成功发运，抵达当地后将正式在英国市场开售，这是海信南非制造首次出口至欧洲市场，也标志着南非工业园正加速转变为海信全球生产基地，海信全球产业链配置效率进一步提升。

南非是海信全球化战略的重要支点。1996年10月，海信选择南非作为出海的第一站。2013年，海信和中非发展基金共同投资在亚特兰蒂斯兴建了海信南非工业园。该工业园占地面积超过10万平米，是南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，成为中非共建“一带一路”的代表性项目。

中非发展基金董事长宋磊表示，海信南非工业园是中非发展基金发挥桥梁作用对接非洲国家发展需求和企业国际化发展需要的典型案例，通过引入中国资金、品牌、技术、管理经验和绿色发展理念，在不增加当地政府财政负担的情况下，实现本土化生产和管理，帮助当地增加就业、创造外汇和税收，激发当地活力，有效推动非洲制造业可持续发展，是中国优势产能、先进制造业走出去的成功缩影，是更好落实新一届中非合作论坛“九项工程”的先行典范，将有力促进中非共建“一带一路”高质量发展。

经过20多年的成长和发展，海信南非家电产业园年产能达到电视1000万台、冰箱55万台，海信冰箱和电视在南非市场占有率行业领先，海信成为当地家喻户晓的品牌。海信以南非为根据地，产品辐射赞比亚、博茨瓦纳等十余个非洲国家，获得当地消费者的认可。同时，海信为当地的制造业水平、社会经济发展、居民就业生活、生态环境和社会安定带来积极的影响，受到联合国南南合作办公室的肯定。

英国及欧盟地区的产品质量及监测认证标准向来严格。在此之前，很难想象，由南非制造的家电产品出口欧洲市场。海信南非工业园的产品按时保质保量交付欧洲客户，也标志着南非生产基地产品生产质量控制水平达到新高度。

欧洲是海信国际化布局的重点市场。2021年，海信欧洲市场营业收入同比增长113%。此前，海信在欧洲销售的冰箱等白电产品主要依托斯洛文尼亚的生产基地及国内出口。随着此次海信南非基地的白电产品首次出口欧洲，将进一步支撑不断增长的产能需求，有效降低疫情等外部环境不确定性带来的影响，提升全球产业链一体化整合能力。

近年来，海信拓展国际化版图动作频频。2021年，为满足海外市场对空调产品的增长需求，海信空调先后在泰国落地多条新产线。同年，海信蒙特雷智能家电产业园项目启动，这是海信继蒂华纳工厂后在墨西哥的第二家工厂，主要面向墨西哥、美国和加拿大市场，生产冰箱、洗衣机、烤箱和空调等家电产品。

(责编：董童、李源)