2022年第一季度金融统计数据新闻发布会现场。人民网 黄盛摄

人民网北京4月14日电 （黄盛）今日，中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开2022年第一季度金融统计数据新闻发布会。会上，人民银行金融市场司司长邹澜在谈到个人信贷延期还款政策时表示，人民银行将持续关注新冠肺炎疫情，指导银行强化以客户为中心的理念，对正常还款有困难的客户，要区分是还款能力还是还款意愿的原因，要区分是受疫情影响的短期还款能力还是中长期还款能力，将延期还款的政策落到实处。

邹澜表示，银行发放贷款主要根据客户收入情况，重点支持居民家庭力所能及的购房自住需求。从历史上看，我国个人住房贷款质量与就业、收入关系非常密切，受房价波动影响比较小。新冠肺炎疫情发生以来，我国部分居民收入受到短期影响，存在推迟偿还月供、重新安排还款计划需求。银行从贷后风险管理的角度出发，对于此类特殊情形需要有针对性的安排。2020年1月，人民银行等部门联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，明确金融机构要针对受疫情影响的四类人群，灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限，对于疫情影响未能及时还款的个人，可不做逾期记录报送。

邹澜表示，下一步人民银行将指导银行加大政策宣传力度，适当简化业务流程，聚焦重点客户群，因地制宜，采取更大力度更有针对性的措施；同时，指导银行针对零售业务链条长、客群多样化的特点，加大各层级业务培训，完善客户服务体系，落实征信产业保护，畅通投诉维权渠道，不断提升服务质量。

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