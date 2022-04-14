人民网北京4月14日电 （记者乔雪峰）按照国务院联防联控机制有关工作部署，近日，交通管控与运输保障专班印发通知，公布了《重点物资运输车辆通行证》式样，推动建立统一规范的通行证制度，保障涉疫地区重点物资运输。

全国统一式样重点物资运输车辆通行证。（交通运输部供图）

通知要求，涉疫地区（中高风险地区所在的县区）所在地的省级联防联控机制，根据本地疫情防控形势和重点物资运输需求，适时启动通行证制度，按照全国统一式样制发《通行证》，并推行网上办理。前期已制发通行证的省份要加快与全国统一式样《通行证》的过渡转换。

通知明确，《通行证》由省级联防联控机制统一监制，由省级相关部门核发。启用《通行证》地区的重点物资收发货单位，可根据物资类别，向所在地发展改革、工业和信息化、公安、交通运输、商务、农业农村等部门提出申请。运输起讫地均未建立《通行证》制度的，无需办理《通行证》。

通知规定，《通行证》实行“一车一证一线路”，有效期由各省级联防联控机制确定，纸质和电子《通行证》具有同等效力。

通知确定，对于通信行程卡带＊号的货车司机，在司乘人员体温检测正常且48小时内核酸检测阴性证明、健康码、通信行程卡（“两码一证”）符合要求的要保障通行；对于持有《通行证》的跨省进出涉疫地区的货运车辆要保障优先通行，有条件的地区设立专用通道保障持《通行证》车辆快速通行。同时要严格落实车辆到达前相关信息报备、目的地闭环管理等要求。

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