新华社北京4月14日电（记者李国利、杨晓敏）记者14日从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十三号载人飞船已完成全部既定任务，将于近日择机撤离空间站核心舱组合体，返回东风着陆场。

目前，神舟十三号乘组已做好飞船撤离前的各项准备，东风着陆场及工程相关系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。

(责编：胡永秋、杨光宇)