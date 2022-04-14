神舟十三号载人飞船即将撤离空间站核心舱组合体
2022年04月14日23:46 | 来源：新华网
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新华社北京4月14日电（记者李国利、杨晓敏）记者14日从中国载人航天工程办公室了解到，神舟十三号载人飞船已完成全部既定任务，将于近日择机撤离空间站核心舱组合体，返回东风着陆场。
目前，神舟十三号乘组已做好飞船撤离前的各项准备，东风着陆场及工程相关系统正在开展迎接航天员返回的各项准备。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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