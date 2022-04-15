本报记者 汪文正

海关总署4月13日发布的外贸首季报显示，今年一季度，中国外贸进出口同比增长超过10%，连续7个季度保持同比正增长，实现了“开局稳”。业内人士认为，在去年高基数、当前疫情多点频发的背景下，外贸取得如此成绩，来之不易，为完成全年目标打下较好基础。

国际市场对我国产品需求仍在扩大

数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，中国外贸进出口持续增长，充分体现了我国外贸韧性强、潜力大的特点。

看外贸结构，一季度，一般贸易进出口比重提升。一般贸易进出口5.95万亿元，增长13.9%，占外贸进出口总值的63.2%，比去年同期提升1.8个百分点；其中，出口3.28万亿元，增长17.9%；进口2.67万亿元，增长9.3%。

看主要大类产品出口，一季度我国出口机电产品3.05万亿元，增长9.8%，占出口总值的58.4%。同期，出口劳动密集型产品9000.5亿元，增长10.9%。机电产品和劳动密集型产品出口合计拉动出口增长7.9个百分点。“世界经济整体复苏态势没有改变，国际市场对我国产品的需求仍在扩大。”李魁文说。

看外贸经营主体，一季度，中国有进出口实绩的外贸企业数量43.2万家，同比增长5.7%。其中民营企业进出口4.52万亿元，占比达到48%，同比提升1.4个百分点。

李魁文分析，减税降费、加强金融支持、持续优化营商环境、加大能源和原材料保供稳价力度等一系列政策措施持续发力，有力支持了各类市场主体的发展。特别是关于跨周期调节稳外贸政策措施效果持续显现，激发了外贸市场主体的活力。

东盟再次成为我国第一大贸易伙伴

一季度，中国与主要贸易伙伴进出口均实现增长。中国与东盟、欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.35万亿、1.31万亿、1.18万亿、5741.8亿和5710.3亿元，分别增长8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%，合计拉动进出口整体增长4.8个百分点。同期，对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长16.7%、6.9%。

从一季度数据看，东盟反超欧盟，再次成为中国第一大贸易伙伴。李魁文介绍，随着RCEP正式生效，新的制度红利正进一步密切中国与东盟经贸往来。一季度，中国与东盟进出口规模占与RCEP贸易伙伴外贸规模的47.2%，占比接近一半。

中国与“一带一路”沿线国家贸易往来更加紧密。一季度，中国对“一带一路”沿线国家进出口2.93万亿元，占中国外贸进出口总值的31.1%，比重比2021年提高1.4个百分点。其中，机电产品出口占比过半，拉动中国对“一带一路”沿线国家出口增长7.8个百分点。

在推动RCEP实施方面，李魁文介绍，海关总署正按照协定规定全面做好相关工作，主动引导企业用足用好RCEP各项规则和制度红利。

数据显示，RCEP实施首季度以来，中国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明10.9万份、货值371.3亿元，可享受进口国关税减让2.5亿元，主要商品为有机化学品、塑料及其制品、针织或钩编的服装等。RCEP项下享惠进口货值67.2亿元，减让关税1.3亿元，主要享惠商品为钢铁、塑料及其制品和有机化学品等。

加大出口退税等政策支持力度

“当前国际国内环境有些突发因素超出预期，外贸所处的外部环境更趋严峻复杂，发展面临诸多风险挑战，叠加去年外贸基数较高等因素，实现稳外贸的目标需要付出更大努力。”李魁文表示，在正视困难挑战的同时，也要看到中国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变，中国外贸仍将有望保持稳定发展。

李魁文表示，海关将继续做好“六稳”“六保”工作，坚持统筹口岸疫情防控和促进外贸稳增长，将进出口保稳提质的要求落到实处。

为助力外贸企业缓解困难，日前召开的国务院常务会议决定，进一步加大出口退税等政策支持力度，促进外贸平稳发展。

会议提出，对加工贸易企业在国家实行出口产品征退税率一致政策后应退未退的税额，允许转入进项税额抵扣增值税。将外贸企业取得的出口信保赔款视为收汇，予以办理退税。扩大离境退税政策覆盖范围，推行“即买即退”等便利措施。

出口退税的政策效用将得到更好发挥。会议要求，加快退税进度，强化部门数据共享，精简退税所需资料，做到申报、审核、反馈全程网上办，今年将正常退税办理时间由平均7个工作日进一步压缩至6个工作日内。

按照会议部署，下一步将从多方面优化外贸营商环境，包括提高出口货物退运通关效率，研究制定支持海外仓发展、便利跨境电商退换货的政策，对守信企业在通关、退税等方面予以更多便利等。

(责编：胡永秋、杨光宇)