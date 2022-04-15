发展风力发电 助力低碳减排
2022年04月15日07:37 | 来源：人民网－人民日报
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在浙江省金华市磐安县廿四尖背风力发电场，一台台风力发电机矗立在山巅，输送绿色电能，助力低碳减排。
近年来，磐安县坚持绿色发展理念，推进高山风能、光伏发电等绿色能源产业发展，实现生态环境持续向好。
图为4月12日拍摄的廿四尖背风力发电场。
陈月明摄（影像中国）
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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