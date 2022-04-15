本报北京4月14日电 （记者贺勇）记者从第十三届中国卫星导航年会4月14日举行的新闻发布会获悉：北斗三号系统开通服务以来，系统运行稳定，服务性能稳中有升，全球范围定位精度实测优于4.4米，为全球用户提供优质可靠的定位导航授时服务。目前，北斗产品已在全球一半以上国家和地区应用，服务当地经济社会发展，成为中国以实际行动积极推动构建人类命运共同体的生动案例。

中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓表示，2007年4月14日，我国成功发射了第一颗北斗二号导航卫星，开始独立自主建设我国北斗二号卫星导航系统。从北斗二号建成向亚太地区提供服务，到全面建成性能领先、功能强大的北斗三号系统，标志着北斗“三步走”发展战略全面实现，使我国彻底摆脱对国外卫星导航系统的依赖，构建了我国系统全面、功能强大的卫星导航研发体系及标准规范建设能力。目前，北斗系统已全面服务于交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业，加速融入电力、金融、通信等基础设施，赋能各行各业提质升级，广泛进入民生领域，深刻改变着人们的生产生活方式。

据介绍，第十三届中国卫星导航年会将于5月25日至27日在北京召开。中国卫星导航年会已成为展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要交流平台。“北斗产业已成为北京高精尖产业高质量发展的代表和数字经济的重要组成部分，年会期间，北京将发布北斗融合创新应用示范项目，建设北斗+智能网联车路协同和无人配送两大应用场景，打造应用示范的北京样板。”北京市经济和信息化局副局长王磊表示。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 02 版）

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