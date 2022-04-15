除多：立高山之巅 观高原气象（讲述·弘扬科学家精神）
除多在工作中。
除多在野外科考。
人物名片
除多：2003年3月毕业于中国科学院研究生院，获理学博士学位，为回藏工作的西藏自治区气象局第一位博士。目前在西藏自治区气象局高原大气环境科学研究所工作。除多先后主持了国家自然基金项目、西藏自治区重点项目，出版4部专著，发表80多篇论文。获西藏自治区科学技术奖一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项。
见到除多，他脸上还带着疲惫。作为西藏自治区气象局高原大气环境科学研究所副所长，他刚经历了一趟漫长的旅行：历时12天，行程5800多公里，一路平均海拔超过4500米。
通过地面观测，对照卫星遥感采集的信息，他可以判断积雪、草地变化等情况。窗外阳光灿烂，几簇云朵浮在湛蓝的天空之上。这片天空，除多望了数十年。人们视为风景的天空，在除多眼里，关系着高原无数人的生活。
“想做科研，但是底子太薄了”
除多出生在西藏自治区日喀则白朗县。17岁那年，他从江孜中学考上了当时的南京气象学院，主修大气探测专业，是当年县里唯一上大学的学生。南京求学期间，除多只回了一次家，就为节省路费。
毕业后，除多回到西藏自治区气象局气象台工作。那时，每天的工作就是接收卫星云图，处理图像，提供给预报部门。“当时觉得学以致用，还挺满足。”除多回忆说。
上世纪90年代初，西藏开展一江两河（雅鲁藏布江及其支流年楚河、拉萨河）流域综合开发建设，西藏自治区气象局和中国科学院遥感应用研究所共同合作项目，利用卫星遥感技术，分析开发建设成效。
除多整日和中科院的老师们待在一起。他与遥感所的专家对中部流域18个县市进行了多次实地调查。生活和交通条件非常艰苦，跟着专家们，除多走进山谷丛林，完成了6万多平方公里的调查。
夏天的高原，天气不算炎热，阳光却炽烈，晒伤是常事。在老师们身上，他感受到自身知识的不足。自己看不懂的遥感图片，老师一眼就能认清；自己不明白的技术原理，老师三五句话就能讲明白……除多想要继续深造，“想做科研，但是底子太薄了”。
1997年，时任西藏自治区农科院院长尼玛扎西的一个电话，让除多梦想成真：“除多，咱们现在想送一批西藏的同志去北京参加培训，你有兴趣吗？”
“当然！”除多立马应下来。1998年，除多成功考取了中国科学院地理科学与资源研究所，5年多的时间，硕博连读，最终获得博士学位。
“科研是一个长期积累的过程，15年其实不算长”
2003年，毕业后回到拉萨，除多成为西藏自治区气象局学成回藏工作的首位博士。回到拉萨，他延续从博士阶段就开始的研究——利用遥感手段分析拉萨及周边的土地利用情况。
与这个问题结缘，也是由于90年代初开始的研究项目。在那次考察中，除多积累了科研数据和野外考察经验。每年考察，他都要将一江两河地区年度新增的土地利用类型描绘到航空照片上。结束考察后回到室内，他还需要把照片上的新增类型逐一录入电脑。“累得腰酸腿痛。”除多说。
读博和工作期间，他不断对数据进行更新、补充、完善。待到成果正式出版，距离开始时已经过去足足15年。“科研是一个长期积累的过程，15年其实不算长。”他说。
海拔4200米，拉萨当雄，放眼望去，广袤的草原和远处的雪山相接。因为海拔高，这里的草长得并不茂密，长短多在一指左右。
草地是西藏最常见的土地类型和生态系统。“它们是青藏高原生态安全保护的主体。”除多说，“草地退化已成为青藏高原生态可持续发展的主要障碍，对于草地退化的情况，不同研究之间分歧较大。”
如何准确观测草地变化？除多将目光瞄准到天空——他希望通过卫星遥感，观测青藏高原草地的变化情况。但仅仅依靠遥感“俯瞰”，很难对地表草地进行准确估算。“西藏自然条件复杂，生态类型多样，此前的估算方法无法直接用，需要‘从零开始’。”除多说。
除多在多地建立起地面观测站，结合实地观测和遥感观测，重新修正已有的估算方式。再通过点位实验，估算各项参数指标，最终建立了一个符合高原实际的有关草地情况的计算公式。这个公式精确度强，在国内外产生了广泛影响。
除多还借助联动遥感和地面观测，拓展遥感技术范围。“比如植被的覆盖度、地表温度、土壤湿度等，还建立了遥感监测模型。”除多说。
“我们需要开展更多、更深入的研究，提出防灾减灾对策”
青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是我国重要的生态安全屏障。在全球气候变暖影响下，青藏高原的冰冻圈正经历变化——除多对此充满兴趣：如何深入研究冰冻圈变化，以及全球气候变化对其的影响。
2012年，西藏自治区气象局就制定规划，希望建立长时间的青藏高原积雪数据集，用于气候变化预测，为第三次青藏高原大气科学试验提供数据支撑。“我们在相关领域的研究开展得太少，但这是气象部门的本职工作之一，我们责无旁贷。”除多说。
个人学术兴趣的变化和工作单位的需求，共同促使除多开始转变研究兴趣。眼光聚焦草地之外的冰川积雪，他开始发力青藏高原冰冻圈研究。
遥感能看到降雪的阴云，但是雪落下是什么样、积雪有多深，都需要去现场才能了解。为了更好地研究，他在西藏多地架设了观测设备，收集雪深等信息。通过天地观测对比，除多完善现有研究方法，期望对气象科研做出更多贡献。
跳下车，打开门，走进观测地，积雪足足有60厘米，一脚踩下去，雪几乎到了除多的膝盖。走到仪器旁，他熟练地打开装置，记录，把样品保存好。
这里是日喀则市聂拉木县的气象观测站，也是除多的观测点之一。“我们在这里和其他全区重点强降雪地区，建了地面自动积雪观测站。卫星再厉害，也只能反映积雪的面上情况，雪深等很多关键要素，还得依靠地面观测。”除多说。
这是除多今年2月外出考察时的一幕。这趟5800公里的考察之旅，就是为了观测和了解今年普降暴雪给当地带来的影响。
在开展冰雪研究的时候，除多脑海里总是联想起当年的灾害场景，他感到冰雪灾害研究的担子又重了几分。
除多说，“精密监测是防灾减灾和应对措施的第一步，是精细服务的前提。我们用科学的手段来获取灾害发生地的第一手信息，再来制定决策，采取措施，才能达到防灾减灾和挽救生命财产的目的。”
从卫星遥感到地面观测，从山地、草地到积雪，除多既关注天上的风云，也一步一个脚印地踩在青藏高原的大地上。几十年的科研工作，他在天地之间，也观察出了一些气象变迁——
“全球气候变暖，人类在高山冰雪带的活动日益增多，冰冻圈灾害带来的问题也在增多。”除多说，“我们需要开展更多、更深入的研究，提出防灾减灾对策，尤其是针对冰冻圈灾害的。”
■记者手记
求真致用，让科研行稳致远
从遥感数据到估算方法，从草地生物量到检测雪灾，除多的科研不仅关乎“求真”，更关乎“致用”。作为西藏本土成长的科学家，除多对科研的热爱，因服务家乡的发展而意义深远。
求真，是致用的基础。庞大的根系，才能支撑参天大树。正是在数十年如一日的数据积累基础上，除多才能优化出一套适合西藏的遥感观测方法，为保护青藏高原提供科学支持。求真致用，让科研行稳致远。除多研究之路的几次转折，都和西藏发展的实际需求有关，都是区域发展亟待破解的课题。锚定社会发展的迫切问题，推动科研探索的步伐持续前进。
探索真理和服务高原，在除多身上是融为一体的。在两种动力的交织作用下，他在观测高原气象道路上走了20多年，乐在其中、坚持不懈……
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 06 版）
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