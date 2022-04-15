本报北京4月14日电 （记者罗珊珊）14日，记者从商务部获悉：今年一季度，我国吸收外资实现两位数增长，全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%；按美元计为590.9亿美元，同比增长31.7%，实现了“开门稳”。

高技术产业引资增长较快。高技术产业实际使用外资1328.3亿元人民币，同比增长52.9%。其中，高技术制造业增长35.7%，高技术服务业增长57.8%。

东中西部引资全面增长。我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%。全国有21个省（区、市）实际使用外资实现了两位数以上增长。

亮眼成绩单折射外资坚定看好中国的信心。日前，商务部召开汽车产业链外资企业座谈会，及时了解企业经营情况和政策诉求。与会外资企业高度认可中国营商环境和市场潜力。

对中国市场的成长性充满信心。有企业谈到，尽管2021年汽车产业面临一系列挑战，中国汽车市场产销量同比分别增长3.4%和3.8%，尤其是新能源汽车市场表现突出，产销量都超过350万辆，同比增长1.6倍。与会企业普遍看好中国长期稳定发展的经济前景和市场潜力，表示将坚持把中国作为最重要的海外市场之一。

对中国扩大开放政策表示欢迎。多家企业认为，去年中国推出了2021年版外资准入负面清单，全面放开了汽车制造领域外资股比限制，为外资车企在华发展提供了更为广阔的空间，中国坚持开放的决心令人振奋。

对中国经济发展战略表现出浓厚的兴趣。与会企业普遍认为，中国正在加快实现创新发展和绿色发展，有利于在华外资车企实施电动化战略，不少企业表示将继续在新能源汽车制造和技术研发等方面加大在华投资力度。

商务部表示，将会同相关部门，继续与外资企业加强交流，及时解决困难问题，为企业提供更好服务保障。开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)