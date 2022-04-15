一季度全社会用电量增长5%
高技术及装备制造业用电量增长5%
2022年04月15日07:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京4月14日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：3月份，全社会用电量达6944亿千瓦时，同比增长3.5%。第一、二、三产业用电量增速分别为12.3%、2.3%和4%；城乡居民生活用电量同比增长8.8%。
1—3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5%。分产业看，第一产业用电量241亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量13214亿千瓦时，同比增长3%；第三产业用电量3551亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量3417亿千瓦时，同比增长11.8%。
中国电力企业联合会有关负责人介绍，分地区看，1—3月，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为4.8%、9.1%、3.1%和3.6%。全社会用电量增速前5位的省份分别为西藏（21.2%）、江西（12.7%）、安徽（11.7%）、湖北（11.5%）、海南（10.5%）。
1—3月，全国制造业用电量9686亿千瓦时，同比增长2.3%。其中，高技术及装备制造业用电量2033亿千瓦时，同比增长5%；消费品制造业用电量1230亿千瓦时，同比增长2.9%。
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国统一式样重点物资运输车辆通行证公布 保障涉疫地区重点物资运输
- 人民网北京4月14日电 （记者乔雪峰）按照国务院联防联控机制有关工作部署，近日，交通管控与运输保障专班印发通知，公布了《重点物资运输车辆通行证》式样，推动建立统一规范的通行证制度，保障涉疫地区重点物资运输。 全国统一式样重点物资运输车辆通行证。…
- 国务院联防联控机制综合组：全力做好货运物流保通保畅工作
- 人民网北京4月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》（以下简称《通知》）要求，统筹做好货运物流疫情防控和保通保畅工作，全力保障货运物流特别是医疗与防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料、重点工业品等重要生产物资运输畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序，国务院联防联控机制综合组与交通管控与运输保障专班共同发布以下《通知》内容： 一是充分认识做好货运物流保通保畅工作的重要意义。统筹做好货运物流保通保畅工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，是打赢新一轮疫情防控大仗硬仗的紧要任务，是保障人民群众正常生产生活秩序的必然要求。…
相关新闻
- 评论
- 关注