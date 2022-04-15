本报北京4月14日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：3月份，全社会用电量达6944亿千瓦时，同比增长3.5%。第一、二、三产业用电量增速分别为12.3%、2.3%和4%；城乡居民生活用电量同比增长8.8%。

1—3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5%。分产业看，第一产业用电量241亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量13214亿千瓦时，同比增长3%；第三产业用电量3551亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量3417亿千瓦时，同比增长11.8%。

中国电力企业联合会有关负责人介绍，分地区看，1—3月，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为4.8%、9.1%、3.1%和3.6%。全社会用电量增速前5位的省份分别为西藏（21.2%）、江西（12.7%）、安徽（11.7%）、湖北（11.5%）、海南（10.5%）。

1—3月，全国制造业用电量9686亿千瓦时，同比增长2.3%。其中，高技术及装备制造业用电量2033亿千瓦时，同比增长5%；消费品制造业用电量1230亿千瓦时，同比增长2.9%。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）

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