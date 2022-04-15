超290万件展品将亮相第131届广交会
2022年04月15日07:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报广州4月14日电 （记者李刚）记者从第131届广交会开幕新闻发布会上获悉：第131届广交会将于4月15日—24日在网上举办，展期10天。本届广交会的境内外参展企业约2.55万家，按十六大类商品设置50个展区；截至目前，企业上传展品超290万件，其中新品超90万件、绿色低碳展品超48万件，均创历史新高。
广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会将全面提升数字化水平、贸易对接功能，创新活动和服务，打造综合贸易服务平台。展会包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区3部分，增设了“专精特新”、高新技术、中华老字号等企业标识和绿色低碳、智能产品等产品标识；还增设了“广交会新品首发”等栏目，提供24小时智能客服，平台更稳定、功能更完善、对接更便利、服务更贴心、保障更有力。
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国统一式样重点物资运输车辆通行证公布 保障涉疫地区重点物资运输
- 人民网北京4月14日电 （记者乔雪峰）按照国务院联防联控机制有关工作部署，近日，交通管控与运输保障专班印发通知，公布了《重点物资运输车辆通行证》式样，推动建立统一规范的通行证制度，保障涉疫地区重点物资运输。 全国统一式样重点物资运输车辆通行证。…
- 国务院联防联控机制综合组：全力做好货运物流保通保畅工作
- 人民网北京4月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，为贯彻落实《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》（以下简称《通知》）要求，统筹做好货运物流疫情防控和保通保畅工作，全力保障货运物流特别是医疗与防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料、重点工业品等重要生产物资运输畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序，国务院联防联控机制综合组与交通管控与运输保障专班共同发布以下《通知》内容： 一是充分认识做好货运物流保通保畅工作的重要意义。统筹做好货运物流保通保畅工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，是打赢新一轮疫情防控大仗硬仗的紧要任务，是保障人民群众正常生产生活秩序的必然要求。…
相关新闻
- 评论
- 关注