本报广州4月14日电 （记者李刚）记者从第131届广交会开幕新闻发布会上获悉：第131届广交会将于4月15日—24日在网上举办，展期10天。本届广交会的境内外参展企业约2.55万家，按十六大类商品设置50个展区；截至目前，企业上传展品超290万件，其中新品超90万件、绿色低碳展品超48万件，均创历史新高。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会将全面提升数字化水平、贸易对接功能，创新活动和服务，打造综合贸易服务平台。展会包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区3部分，增设了“专精特新”、高新技术、中华老字号等企业标识和绿色低碳、智能产品等产品标识；还增设了“广交会新品首发”等栏目，提供24小时智能客服，平台更稳定、功能更完善、对接更便利、服务更贴心、保障更有力。

《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）

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