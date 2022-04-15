国内首个跨境数据托管服务平台投用
2022年04月15日07:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月14日电 （记者贺勇）由北京国际大数据交易所研发的北京数据托管服务平台日前正式投入使用，成为国内首个可支持企业数据跨境流通的数据托管服务平台。北京将以此平台为依托，不断拓展数据跨境服务试点范围，积极探索规范的跨境数据流动路径。
根据国家相关法律要求，为了规范数据出境活动，数据处理者向境外提供在境内运营中收集和产生的重要数据及个人信息时，应当依照有关规定进行安全评估。北京市在关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案中提出，要建立安全和发展并重的数据跨境流动机制，通过国际大数据交易所充分验证国际数据安全交易的技术与监管规则。
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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